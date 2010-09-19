به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مهدی رفیعی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در اداره کل دامپزشکی استان قم ارائه کرد و اظهار داشت: تراکم بالای مرغداریها و پرواربندیها، وجود بزرگترین مجتمعهای دامپروری کشور در قم و... حساسیتهای فعالیت دامپزشکی در قم را بالا برده است.
وی با اشاره به وجود میدان دام فعال در قم گفت: سالانه حدود یک میلیون راس دام از 23 استان کشور به قم ارسال میشود که کار شناسایی و مقابله با بیماریهای دامی را دشوار کرده است.
رفیعی گفت: بحث زائرپذیربودن استان قم نظارتهای خاص بر فرآوردههای خام دامی این استان را حساستر کرده است.
مدیرکل دامپزشکی استان قم توسعه نظارت قرنطینهای، اجرای طرح یکپارچه سازی نرم افزاری مراکز دارو - درمان دولتی و خصوصی، تقویت نظارت بهداشتی، ارتقای طرح کیفی بهداشتی شیر خام، توسعه فعالیتهای شرکتهای ممیزی و... را از جمله برنامههای محوری این اداره کل در سال جاری اعلام کرد و گفت: توسعه اشتغالزایی بخش خصوصی دامپزشکی نیز یکی از برنامههای محوری اداره کل دامپزشکی استان قم است و در این راستا 36 فارغ التحصیل رشته دامپزشکی در این استان جذب و مشغول به فعالیت شدند.
رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل دامپزشکی قم در سال 88 با اجرای 16 طرح الگویی و بدیع در سطح کشور الگوهای شاخصی را از نوآوری در بهبود عملکرد و بهرهوری را در کشور ارائه کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت: در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 21 تن فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی در استان قم شناسایی، توقیف یا معدوم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مهدی رفیعی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در اداره کل دامپزشکی استان قم ارائه کرد و اظهار داشت: تراکم بالای مرغداریها و پرواربندیها، وجود بزرگترین مجتمعهای دامپروری کشور در قم و... حساسیتهای فعالیت دامپزشکی در قم را بالا برده است.
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