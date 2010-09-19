به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مهدی رفیعی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در اداره کل دامپزشکی استان قم ارائه کرد و اظهار داشت: تراکم بالای مرغداری⁯ها و پرواربندی⁯ها، وجود بزرگترین مجتمع⁯های دامپروری کشور در قم و... حساسیتهای فعالیت دامپزشکی در قم را بالا برده است.



وی با اشاره به وجود میدان دام فعال در قم گفت: سالانه حدود یک میلیون راس دام از 23 استان کشور به قم ارسال می⁯شود که کار شناسایی و مقابله با بیماری⁯های دامی را دشوار کرده است.



رفیعی گفت: بحث زائرپذیربودن استان قم نظارتهای خاص بر فرآورده⁯های خام دامی این استان را حساس⁯تر کرده است.



مدیرکل دامپزشکی استان قم توسعه نظارت قرنطینه⁯ای، اجرای طرح یکپارچه سازی نرم افزاری مراکز دارو - درمان دولتی و خصوصی، تقویت نظارت بهداشتی، ارتقای طرح کیفی بهداشتی شیر خام، توسعه فعالیت⁯های شرکت⁯های ممیزی و... را از جمله برنامه⁯های محوری این اداره کل در سال جاری اعلام کرد و گفت: توسعه اشتغالزایی بخش خصوصی دامپزشکی نیز یکی از برنامه⁯های محوری اداره کل دامپزشکی استان قم است و در این راستا 36 فارغ التحصیل رشته دامپزشکی در این استان جذب و مشغول به فعالیت شدند.



رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل دامپزشکی قم در سال 88 با اجرای 16 طرح الگویی و بدیع در سطح کشور الگوهای شاخصی را از نوآوری در بهبود عملکرد و بهره⁯وری را در کشور ارائه کرده است.