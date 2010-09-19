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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

در 5 ماهه نخست امسال؛

21 تن فرآورده⁯های دامی غیربهداشتی در قم معدوم شد

21 تن فرآورده⁯های دامی غیربهداشتی در قم معدوم شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت: در 5 ماهه نخست امسال بالغ بر 21 تن فرآورده⁯های خام دامی غیربهداشتی در استان قم شناسایی، توقیف یا معدوم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مهدی رفیعی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در اداره کل دامپزشکی استان قم ارائه کرد و اظهار داشت: تراکم بالای مرغداری⁯ها و پرواربندی⁯ها، وجود بزرگترین مجتمع⁯های دامپروری کشور در قم و... حساسیتهای فعالیت دامپزشکی در قم را بالا برده است.

وی با اشاره به وجود میدان دام فعال در قم گفت: سالانه حدود یک میلیون راس دام از 23 استان کشور به قم ارسال می⁯شود که کار شناسایی و مقابله با بیماری⁯های دامی را دشوار کرده است.

رفیعی گفت: بحث زائرپذیربودن استان قم نظارتهای خاص بر فرآورده⁯های خام دامی این استان را حساس⁯تر کرده است.

مدیرکل دامپزشکی استان قم توسعه نظارت قرنطینه⁯ای، اجرای طرح یکپارچه سازی نرم افزاری مراکز دارو - درمان دولتی و خصوصی، تقویت نظارت بهداشتی، ارتقای طرح کیفی بهداشتی شیر خام، توسعه فعالیت⁯های شرکت⁯های ممیزی و... را از جمله برنامه⁯های محوری این اداره کل در سال جاری اعلام کرد و گفت: توسعه اشتغالزایی بخش خصوصی دامپزشکی نیز یکی از برنامه⁯های محوری اداره کل دامپزشکی استان قم است و در این راستا 36 فارغ التحصیل رشته دامپزشکی در این استان جذب و مشغول به فعالیت شدند.

رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل دامپزشکی قم در سال 88 با اجرای 16 طرح الگویی و بدیع در سطح کشور الگوهای شاخصی را از نوآوری در بهبود عملکرد و بهره⁯وری را در کشور ارائه کرده است.

کد مطلب 1153949

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