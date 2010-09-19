آرای هابرماس بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی آرای هابرماس فیلسوف آلمانی در چهار دهه اخیر می‌پردازد.

نظریه کنش ارتباطی، عرصه عمومی و مدرنیته از جمله موضوعاتی هستند که هابرماس در آن صاحبنظر است. هابرماس مدرنیته را پروژه‌ای ناتمام می‌داند.

هابرماس معتقد است در عرصه عمومی گفتگو شکل می‌گیرد. در این عرصه قدرت استدلال برتر است که اصالت دارد و گفتگو فارغ از شرایط سیاسی و قدرت سیاسی انجام می‌شود.

این کتاب به تأثیر آرای هابرماس بر جامعه آلمان می‌پردازد. این تأثیر در جهتگیری مجدد اندیشه و فرهنگ سیاسی آلمان به سوی پیشرفت در مدل لیبرال دموکراسی قابل توجه است.

نویسنده در این اثر به بررسی زندگی فکری این فیلسوف معاصر می‌پردازد و رابطه میان تفکر و فرهنگ زیسته او را مورد توجه قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "هابرماس: زندگی‌نامه فکری" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.