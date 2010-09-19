رادیو جبهه در مدارس آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی سمرقندی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رادیو جبهه با نصب سیستم های صوتی و پخش سرودهای انقلابی و دوران جنگ در مدارس استان راه اندازی می شود.

وی همچنین غبارروبی مزار شهدا با حضور دانش آموزان و فرهنگیان، حضور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مدارس، دیدار از خانواده دانش آموز و فرهنگیان شهید و جانباز، اجرای مسابقات فرهنگی، ایجاد ایستگاه نقاشی در داخل مدارس و شرکت در نماز جمعه را از دیگر برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مدارس استان عنوان کرد.

صدور 36 کارت فرهنگیار پلیس برای فرهنگیان آذربایجان غربی

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه برای اولین بار همزمان با آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی به 36 نفر از فرهنگیان کارت فرهنگیار پلیس اهدا می شود، ادامه داد: فرهنگ سازی در جامعه در قبال رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله اهداف اجرایی این طرح بوده که ابتدا در ارومیه و طی سالهای آینده در سایر شهرستانهای استان اجرا می شود.

سمرقندی همچنین با اشاره به طرح همیاران پلیس ویژه دانش آموزان، خاطر نشان کرد: این طرح با هدف حفظ رسالت دانش آموزان در جهت نهادینه سازی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در جامعه، آشنایی با قوانین به صورت عملی و تئوری برای دانش آموزان پسر پایه های سوم تا پنجم ابتدایی اجرا می شود.

160 میلیون ریال برای صابون مایع مدارس آذربایجان غربی هزینه شد

سرپرست معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان غربی هم در ادامه این نشست از اختصاص 160 میلیون ریال برای تجهیز مدارس استان به صابون مایع خبر داد.

محرم عبدالله زاده با اشاره به اینکه در این راستا امسال 25 هزار لیتر صابون مابع پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در مناطق توزیع شده، افزود: در این راستا 100 هزار بروشور حاوی پیام های بهداشتی ویژه دانش آموزان با تاکید بر موضوع ترویج تغذیه کامل به خصوص وعده صبحانه در مدارس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی چاپ و توزیع می شود.

وی بیان داشت: نظارت بر سرویس های بهداشتی و بازدید از مدارس شبانه روزی به ویژه سرویس های بهداشتی و انبار نگهداری مواد غذایی از جمله دیگر برنامه های بهداشتی و مراقبتی این اداره کل در سال تحصیلی جدید است.