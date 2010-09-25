طرح نخبه سنجی دانش آموزان امسال در مدارس عادی اجرا می شود

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طی برنامه ریزی انجام شده با بنیاد علمی نخبگان طرح شهاب امسال در برخی از مدارس چند استان کشور به صورت آزمایشی اجرا می شود.

طرح شهاب به دنبال شناسایی نخبگان در مدارس عادی و افزایش تقویت و رشد آنها در همان مدارس است که پیشنهاد اجرای آن از سال 1384 مطرح شد اما به دلیل برخی نواقص طی سالهای گذشته اجرا نشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: برای اجرای این طرح باید ابتدا به معلمان این مدارس آموزشهای خاصی ارائه شود تا توانایی شناخت استعدادهای برتر دانش آموزان و نخبه گزینی را کسب کنند.

قربان با بیان اینکه با اجرای طرح شهاب استعدادهای ویژه و برتر در هر کلاس شناسایی می شوند، گفت: قرار نیست با اجرای این طرح دانش آموز از بدنه مدرسه جدا شوند بلکه سعی می شود استعدادها و توانایی وی در همان فضا با ارائه آموزشهای ویژه تقویت شود و خانوادهها نیز در جریان استعداد فرزند خود قرار گیرند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای سراسری طرح شهاب در همه مدارس دولتی گفت: باید این طرح امسال در چند مدرسه اجرا شود تا نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنیم و سپس به همه استانهای کشور تعمیم داده می شود.