چشمه های آبگرم دهلران تاسیسات گردشگری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، چشمه های آبگرم با خواص درمانی و گوگردی در فاصله سه کیلومتری از شهر دهلران در دامنه کوه سیاه کوه و نزدیک به غار خفاش قرار دارد .



این چشمه ها با دمای حدود 50 درجه سانتیگراد دارای چشمه های بهداشتی آبگرم و استخرهای لجن درمانی بوده که از اهمیت درمانی خاصی برخورداراست .



آب این چشمه ها در طول روز باتوجه به انعکاس نور خورشید به صورت هفت رنگ خود را نشان می دهد .



خواص درمانی این چشمه برای درمان رماتیسم، حساسیت، دمل، زخمها و ... همچنین شکستگی استخوان و کوفتگی استفاده می شود اما کسانی که دچار ناراحتی های قلبی هستند به علت گوگرد زیاد در منطقه باید از چشمه استفاده نکنند .



در حال حاضر شهرداری تاسیساتی در کنار این چشمه ها احداث کرده است که به خصوص در ایام بهار و زمستان مورد استفاده قرار می گیرد .



یکی از جذابیت های این چشمه ها تغییر رنگ آن است که حتی این تغییر رنگ روزانه به صورت یک ضرب المثل محلی درآمده بطوریکه افراد دارای شخصیت متزلزل را به آب گرم دهلران تشبیه می کنند که روزانه به چند رنگ تغییر می یابند!



در حال حاضر حمامی از سوی شهرداری دهلران احداث شده که به دلیل عدم رعایت نکات فنی و علمی در ساخت این حمام، تجهیزات و ساختمان این حمام به علت شدت گوگرد در حال فرسودن است .

بیشتر اوقات به ویژه در هوای معتدل بوی گوگرد این چشمه ها فضای شهر را در برمی گیرد و جریان این آب در جنوب غربی دهلران منطقه شوره زاری را به وجود آورده که پوشیده از گیاهان است .



این منطقه در سایت گردشگری شهرستان دهلران قراردارد، حتی گلها و گیاهان منطقه در سایت مربوطه از شهرستان دهلران تا اطراف چشمه های آبگرم از اهمیت خاصی باتوجه به وجود آبگرم برخوردار است .

در چند سال گذشته نیز با تجهیز آن و سرو سامان گرفتن این آبگرم در جذب گردشگر هر چند اندک اقدامات مثبتی انجام گرفته اما نیاز است دولت به کمک سرمایه گذاران خصوصی و مشتاق و در جهت ایجاد تاسیسات و امکانات رفاهی و تفریحی جهت جذب توریست خارجی و داخلی و نزدیکی به کشور عراق از آن استفاده مناسب کند .

یکی از مهمترین مصوبات هیئت دولت در استان ایلام ایجاد تاسیسات گردشگری در چشمه های آبگرم شهرستان دهلران بوده است که هنوز اجرا نشده و تاکنون سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی، اجرای آن را رها کرده است .

اجرای این مصوبه مهم می تواند نقش مهمی در بازدید گرشگران بیشتر داشته باشد.

کارشناس مسائل گردشگری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: چشمه های آبگرم با خواص درمانی وگوگردی درفاصله سه کیلومتری از شهر دهلران قرار دارد .

علی رضا بارانی بیان داشت: این چشمه آبگرم باد مای حدود50 درجه سانتیگراد دارای چشمه های بهداشتی آبگرم واستخرهای لجن درمانی بوده که ازاهمیت درمانی خاصی برخوردار است .

وی افزود: ایجاد تاسیسات گردشگری از ضروریات چشمه های آبگرم شهرستان دهران است چراکه در حال حاضر امکانات موجود ضعیف است .