خراسان جنوبی 16 هزار متقاضی مسکن مهر دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن زاده صبح یکشنبه در جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح مسکن مهر طرح بسیار عالی است، افزود: پروژه مسکن مهر در خراسان جنوبی از پیشرفت خوبی برخوردار است.

وی تعداد متقاضیان نهایی مسکن مهر خراسان جنوبی را 16 هزار و 811 نفر دانست و گفت: نزدیک به 27 هزار و 628 واحد تخصیص زمین و 13 هزار و 741 واحد قرار داد آنها تنظیم شده است.

رئیس سازمان مسکن شهرسازی خراسان جنوبی از اخذ پروانه ساخت 16 هزار و 46 واحد مسکن مهر خراسان جنوبی خبر داد و افزود: از این تعداد نزدیک به 14 هزار و 79 واحد اتمام پی سازی، 7 هزار و 942 واحد اتمام اسکلت، 5 هزار و 423 واحد اتمام سقف، 3 هزار و 299 واحد اتمام سفت کاری و هزار و 258 واحد اتمام نازک کاری ان انجام شده است.

محسن زاده با بیان اینکه نزدیک به 11 هزار و 257 واحد تسهیلات آماده سازی به آنها داده شده است، تصریح کرد: باید برای پیشرفت کار تلاش گسترده تری انجام گیرد.

وی تعداد متقاضیانی مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را شش هزار و 65 نفر دانست و گفت: برای 6 هزار و 561 واحد تخصیص زمین و 3 هزار و 149 واحد قرار داد زمین انجام گرفته است.

رئیس سازمان مسکن شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه نزدیک به چهار هزار و 460 واحد پروانه ساخت را گرفته اند، تصریح کرد: نزدیک به سه هزار و 715 واحد اتمام پی سازی، دو هزار و 256 واحد اتمام اسکلت، هزار و 435 واحد اتمام سقف، 976 واحد اتمام سفت کاری و 18 واحد نازک کاری را انجام داده اند.

محسن زاده تعداد متقاضیانی مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت را 10 هزار و 746 نفر دانست و گفت: برای 21 هزار و 67 واحد تخصیص زمین صورت گرفته و نزدیک به 10 هزار و 596 واحد قرار داد زمین داده شده است.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به 10 هزار و 586 واحد پروانه ساخت گرفته اند، افزود: 10 هزار و 364 واحد اتمام پی سازی، 5 هزار و 685 واحد اتمام اسکلت، 3 هزار و 988 واحد اتمام سقف، 2 هزار و 321 واحد اتمام سفت کاری و هزار و 240 واحد اتمام نازک کاری را انجام داده اند.

رئیس سازمان مسکن شهرسازی خراسان جنوبی در مورد فاز نخست 46 هکتاری مسکن مهر دهلکوه نیز گفت: تعداد تعاونی های مسکن نزدیک به 51 تعاونی است که ظرفیت مشخص برای سایت نزدیک به هزار و 954 واحد است که از این تعداد نزدیک به هزار و 712 واحد انعقاد قرار داد شده است.

محسن زاده ادامه داد: از این تعداد هزار و 637 واحد پروانه ساخت اخذ شده و نزدیک به 606 واحد اتمام پی سازی انجام شده است که به صورت کلی پیشرفت فیزیکی این پروژه نزدیک به 25 درصد است.

وی بحث آب و فاضلاب و بحث برق را از مشکلات اساسی مسکن مهر در خراسان جنوبی دانست و گفت: باید برای این مشکل تدابیر مهمی اندیشیده شود.

محسن زاده ادامه داد: برای ساخت مسکن مهر گروهی نیز در استان 10 هزار نفر ثبت ‌نام کرده‌اند که در حال حاضر برای حدود سه هزار و 500 نفر زمین موجود داریم و برای افراد باقیمانده نیز 75 هکتار زمین به دهلکوه اضافه می ‌کنیم که این مسئله مورد تأیید وزیر مسکن نیز قرار گرفته است.