جاده نهبندان - بیرجند بالاترین آمار تصادفات منجر به فوت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ علیرضا امینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک شهر نهبندان با اشاره به اینکه 10 درصد کل تصادفات استان در محور بیرجند- نهبندان رخ داده است، افزود: بر اثر این تصادفات 32 نفر جان خود را از دست دادند که معادل 17 درصد کل تلفات جاده ای استان در این مدت زمان است.

وی با اشاره به اینکه تمایل رانندگان وسایط نقلیه به سرعت بالا و مسائل اجتماعی قاچاق سوخت و انسان، بر امنیت ترافیکی محور نهبندان به بیرجند تاثیر گذاشته است، بیان داشت: ایجاد شیار های لرزاننده در سطح جاده ای، رفع قیرزدگی سطح محور های مواصلاتی، ایجاد مجتمع رفاهی و خدمات بین راهی در این محور ضروری است.

سرهنگ امینی حضور مستمر و گسترده پلیس راه با استفاده از تجهیزات به منظور کنترل سرعت و رعایت ظرفیت مجاز سرنشین، احداث باند اضطراری مقابل پلیس راه و تقویت توان اطفای حریق در جاده پر حادثه بیرجند نهبندان را خواستار شد.

وی خراسان جنوبی را با 13 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی، هشتمین استان کشور از لحاظ وسعت حوزه استحفاظی عنوان کرد و افزود : طی این مدت ، فقط در حوزه راه های شهرستان نهبندان 25 فقره تصادف منجر به فوت ، 66 فقره تصادف جرحی و 72 فقره تصادف منجر به خسارت به وقوع پیوسته است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی نشانه عقل، عمل صحیح و تیزهوشی است، بیان کرد: بسیاری از حوادث رانندگی بر اثر سرعت زیاد و عدم رعایت فاصله مناسب روی می ‌دهند.