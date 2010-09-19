مشکلات هزار پیچ رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحسین ناصری صبح یکشنبه در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه انتخابیه افزود: مشکلات تعاونی های هزار پیچ در جلسه ای با وزیر مسکن و شهرسازی مطرح شد و در حال برطرف شدن است.

وی به دیگر پیگیری هایی درباره مشکلات حوزه انتخابیه اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبار گازرسانی شهر و روستاها طوری است که تا دو سال آینده روستای بدون گاز در منطقه نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نمایندگان منطقه پیگیر وضعیت استخدامی متقاضیان آموزش و پرورش هستند و برای جذب افراد بیکار خانواده های شهدا و جانبازان نیز صحبتهایی شده است.

ناصری درباره کمربندی گرگان گفت: این طرح در سال گذشته کلنگ زنی شد و یکی از لاینهای این کمربندی تا پایان سال جاری بهره برداری می شود.

نمانیده مردم شهرستانهای گرگان و آق قلا به تالار بزرگ گرگان اشاره و اضافه کرد: تالار و مجتمع فرهنگی در منطقه نداریم، از اینرو یک مجموعه فرهنگی وسیع و آبرومند در سفر سوم هیئت دولت به استان کلنگ زنی می شود.