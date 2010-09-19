پیونگ یانگ توان نظامی خود را در مرز با کره جنوبی تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در گزارشی اعلام کرد: کره شمالی 200 سکوی پرتاب موشک 240 میلیمتری را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کرده که این سکوها توانایی پرتاب شلیک 22 گلوله را هر 35 دقیقه دارد و که دارای 60 کیلومتر (37 مایلی) برد هستند. سئول افزایش توان نظامی پیونگ یانگ را تهدیدی جدی برای خود می داند.

یونهاپ در ادامه می نویسد: پیونگ یانگ همچنین دو هزار و 100 توپخانه و 300 تانک جدید را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کرده است.

در همین حال آمریکا 28 هزار و 500 نظامی را به کره جنوبی به بهانه بازدارندگی در برابر کره شمالی اعزام کرده است.

کاخ سفید اخیرا اعلام کرده که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری نزدیک ارتش با کره جنوبی به منظور کسب اطمینان خاطر از آمادگی سئول در برابر اقدامات تحریک آمیز پیونگ یانگ و بازداشتن کره شمالی از تجاوزات بیشتر در شبه جزیره کره شده است.