مخالفت دو نماینده سابق لرستان تصویب راه آهن را منتفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به طرح ایجاد راه آهن لرستان، توضیح داد: این طرح چند سال پیش در حال تصویب شدن بود که متاسفانه به دلیل مخالفت دو نماینده وقت آن زمان استان، ایجاد این طرح در همان برهه زمانی منتفی شد.

وی با بیان اینکه در آن زمان از 9 نماینده لرستان هفت نماینده موافق ایجاد راه آهن لرستان بودند، عنوان کرد: با مخالفت آن دو نماینده طرح ایجاد راه آهن به استان رقیب داده شد.

دهمرده با اشاره به اینکه متاسفانه در آن زمان عدم تعامل و همدلی در میان نمایندگان استان باعث عدم اجرای طرح راه آهن لرستان شد، بیان داشت: مخالفت نمایندگان سابق لرستان با این موضوع به زمان دولتهای گذشته بازمی گردد.

این سخنان استاندار لرستان در شورای اداری در حالی مطرح می شود که وعده کلنگ زنی راه آهن لرستان طی سال جاری در زمستان سال گذشته توسط وزیر راه و ترابری دولت نهم به مردم این استان داده شد و این در حالیست که دهمرده در نشست خبری خود تصریح کرده بود که این پروژه دارای توجیه اقتصادی نیست و هنوز مجوز کمیسیون ماده 32 نگرفته است.

از سوی دیگر توسعه راه آهن لرستان و اتصال مرکز استان به راه آهن سراسری از مصوبات مهم دولت و کارگروه توسعه لرستان است که حتی برای جانمایی آن نیز اعتبار 200 میلیارد ریالی اختصاص داده شده و این در حالیست که بنابر اظهارات استاندار لرستان هنوز این پروژه دارای مجوز نیست و هر کسی در این زمینه وعده داده خلاف واقع گفته است.

در این رهگذر خبرگزاری مهر نیز روز شنبه 27 شهریور ماه گزارشی مبنی بر عدم تحقق وعده مسئولان در زمینه کلنگ زنی پروژه های ریلی لرستان و عدم اخذ مجوز کمیسیون ماده 32 برای طرح های توسعه ای راه آهن این استان منتشر کرده بود.

به گزارش مهر، دهمرده در ادامه جلسه شورای اداری و در بخش دیگری ازسخنان خود با تاکید بر تعامل و همدلی در میان دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: عامل اصلی در رشد و تعالی یک جامعه وجود تعامل، همدلی و وحدت به عنوان یک شاخص برجسته و مهم است.

وی با بیان اینکه بعضی از استانها از ظرفیتهای موجود در استان خود به خوبی استفاده کرده اند، عنوان کرد: متاسفانه بعضی دیگر از استانها مانند لرستان از فرصتها و ظرفیتهای خود به خوبی استفاده لازم را نبرده اندد.

استاندار لرستان با اشاره به روند رو به رشد بعضی از استانها در کشور، بیان داشت: روند رو به رشد این استانها قبل و بعد از انقلاب به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

دهمرده با بیان اینکه اعتبارات و منابع محدود هستند، یادآور شد: اجرای پروژه های غیر کارشناسی و کلنگزنی های بی حساب و کتاب در روند توسعه یک استان تاثیر گذار است.

وی به روند پروژه های عمرانی شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: در شهرستان خرم آباد به اندازه 45 میلیارد تومان کلنگ بر زمین زده شده و این در حالیست که تنها هشت میلیارد تومان به این پروژه ها اختصاص یافته است.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران برای همه مسلمانان و بلکه فراتر از آن برای همه آزادی خواهان جهان به عنوان یک مدل موفق ارزیابی می شود.

وی با بیان اینکه از خود گذشتگی و ایثار رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس موجب شرف و عزت ایران در جهان شده است، خاطرنشان کرد: از خود گذشتگی این رزمندگان در آن زمان نقش زیادی در بزرگی و عزت این سرزمین و مسلمانان در جهان داشته است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی باید در برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس همکاری لازم را داشته باشند عنوان کرد: دستگاههای اجرایی باید برنامه های علمی و کارشناسی در شان و منزلت این ایام ارائه دهند.

دهمرده با بیان اینکه برگزاری این برنامه ها باید در طول سال استمرار داشته باشد، بیان داشت: در این ایام نیز باید به صورت ویژه و جدی به برنامه ریزی در این راستا اقدام شود.

وی همچنین با اشاره هتک حرمت به ساحت قرآن در آمریکا، گفت: این عمل باعث شد که چهره پلید آمریکا بیشتر از گذشته برای جهانیان برملا شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه مردم ایران همواره در دفاع از ارزشها نمونه بوده اند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم ایران و به خصوص مردم ولایتمدار لرستان با حضور در صحنه همیشه مایه مباهات و افتخار بوده اند.