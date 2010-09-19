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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۳

در بیانیه ای ؛

بان کی مون اراده افغانی ها را ستود

بان کی مون اراده افغانی ها را ستود

دبیرکل سازمان ملل روز شنبه اراده ملت افغانستان را بدلیل شرکت در انتخابات پارلمانی قابل ستایش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "بان کی مون" در عین حال از تلاشهای نیروهای امنیت ملی افغانستان برای حفاظت از جان مردم در طول برگزاری انتخابات پارلمانی و در بیش از پنج هزار حوزه اخذ رای تحسین کرد.

دبیر کل سازمان ملل همچنین اعلام کرد که دومین انتخابات پارلمانی افغانستان در میان چالش های امنیتی بزرگ برگزار شد و در ادامه با محکوم کردن اقدامات طالبان و خشونت های اخیر به خانواده قربانیان تسلیت گفت.

انتخابات پارلمانی افغانستان دیروز شنبه با شرکت 2500 داوطلب برای کسب 249 کرسی مجلس در 34 حوزه انتخابیه این کشور برگزار شد.

گزارش ها حاکیست که نتیجه نهایی انتخابات مجلس افغانستان پس از رسیدگی به شکایت ها و اعتراض های داوطلبان 30 اکتبر اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1153965

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