نشست شورای مرکزی هیئتهای مذهبی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور هیئت رئیسه شورای مرکزی هیئات مذهبی کشور، روح‌الدین دریکوند،‌ سیدعلی جوادی و علی آذرمیان (رئیس، دبیر و منشی) و حجت‌الاسلام یعقوب دیلمقانی و مسئولین سه کمیته تخصصی طرح و برنامه، نظارت و ارزیابی و مشاوران شورای مرکزی برگزار شد.

در این جلسه، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیتها و برنامه‌های پیش‌روی این شورا،‌ جهت پیگیری و اجرا بین اعضا تقسیم کار شد و شرح وظایف کمیته‌ها مورد بررسی قرار گرفت .

همچنین مقرر شد درخواست‌های شورای مرکزی طی مکاتبه‌ای با ریاست سازمان، حجت‌الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی مطالبه شود.