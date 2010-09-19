نشست شورای مرکزی هیئتهای مذهبی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور هیئت رئیسه شورای مرکزی هیئات مذهبی کشور، روحالدین دریکوند، سیدعلی جوادی و علی آذرمیان (رئیس، دبیر و منشی) و حجتالاسلام یعقوب دیلمقانی و مسئولین سه کمیته تخصصی طرح و برنامه، نظارت و ارزیابی و مشاوران شورای مرکزی برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیتها و برنامههای پیشروی این شورا، جهت پیگیری و اجرا بین اعضا تقسیم کار شد و شرح وظایف کمیتهها مورد بررسی قرار گرفت .
همچنین مقرر شد درخواستهای شورای مرکزی طی مکاتبهای با ریاست سازمان، حجتالاسلام دکتر سید مهدی خاموشی مطالبه شود.
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