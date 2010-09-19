به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر امور خارجه کشورمان شنبه در همایش علوم انسانی به رشته های بین رشته ای اشاره کرد و گفت: ایجاد رشته های بین رشته ای به نتیجه مطلوب نرسیده به طوریکه در مقام تولد دچار چالشهایی شده و می ترسم دچار حادثه شود.

خرمشاد افزود: وقتی قرار شد رشته های بین رشته ای در دانشگاهها شکل بگیرند از اولین نامه هایی که وزیر علوم دولت نهم در سطح گسترده امضا کرد این بود که از دستگاهها خواستار شدیم نیازهایشان را اعلام کنند. به فاصله دو هفته پاسخ ها می آمدند. اولین پاسخ را شهردار تهران دکتر قالیباف ارسال کرده بود و درخواست کرده بود که به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت شهری نیازمند است.

معاون سابق فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم به طراحی چند 10 رشته علوم انسانی طی سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از ضعف های علوم انسانی در کشورمان غیر کاربردی بودن آن است که باید آن را کاربردی کنیم. کشور مانند اکسیژن به رشته مدیریت منابع آب نیاز دارد. اکنون ماهواره به فضا می فرستیم بنابراین به رشته حقوق هوا فضا نیاز داریم چون ممکن است در آینده دعوا شود بر سر اینکه کدام مدار برای ما است.



استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی رشته هایی مانند حقوق انرژی، حقوق بیمه، حقوق حمل و نقل، حقوق گمرک، حقوق نفت و گاز، حقوق مالیاتی، حقوق و سرمایه گذاری خارجی، مدیریت امور شهری، مدیریت انرژی های نو، مدیریت پژوهشی، مدیریت دانش، مدیریت منابع آب، اقتصاد زمین، اقتصاد علم و دانش، اقتصادی فناوری اطلاعات و اقتصاد نفت و گاز را از جمله رشته های بین رشته ای نام برد که جمهوری اسلامی ایران به آنها نیازمند است.