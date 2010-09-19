پیشنهادات مبهم کلینتون برای نجات روند متزلزل مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، منابع آگاه فلسطین اعلام کردند که هیلاری کلینتون برای جلوگیری از فروپاشی روند مذاکرات سازش و در آستانه پایان تعلیق شهرک سازی در 26 سپتامبر پیشنهادی به طرف های فلسطینی و اسرائیلی مطرح کرده است.

این منابع اعلام کردند: پیشنهاداتی که کلینتون در جریان آخرین دور مذاکرات سازش در قدس برای ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح کرده بی نهایت مبهم است و تا حدود زیادی از طرف اسرائیلی حمایت می کند.

پیشنهاد اول مبتنی بر این است که رژیم صهیونیستی به توقف شهرک سازی ادامه دهد و برخی واحدهای مسکونی ضروری تحت عنوان رشد طبیعی شهرک ها ادامه داشته باشد اما در مقابل تشکیلات خودگردان فلسطین علنا آمادگی خود را برای حفظ امنیت رژیم اسرائیل و افزایش پیگرد مبارزان فلسطینی در کرانه باختری اعلام کند.

پیشنهاد دوم به این ترتیب است که توقف شهرک سازی به مدت 3 ماه دیگر ادامه پیدا کند و طی این مدت توانایی طرف فلسطینی در زمینه حفظ امنیت اسرائیل مورد ارزیابی قرار گیرد.

پیشنهاد سوم نیز بدین ترتیب است که توقف شهرک سازی در موعد خود 26 سپتامبر به پایان برسد و شهرک سازی تا زمان توافق درباره مرزهای کشور فلسطین ادامه پیدا کند و بعد از آن شهرک سازی در داخل این مرزها ممنوع اعلام شود.

منابع آگاه اعلام نکردند که تشکیلات خودگردان فلسطین با این پیشنهادات موافقت کرده یا خیر، پیشنهاداتی که بر حمایت کامل واشنگتن از رژیم صهیونیستی تاکید دارد.

خاطرنشان می شود از 11 شهریور (آغاز مذاکرات مستقیم سازش) تاکنون سه دور مذاکره میان ابومازن و نتانیاهو در واشنگتن، شرم الشیخ و قدس برگزار شده است که نتیجه خاصی در برنداشته است و طرفین تنها بر ادامه مذاکرات تاکید کرده اند.

این مذاکرات در حالی برگزار می شود که رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات تجاوزکارانه خود از جمله توسعه شهرک ها ادامه می دهد.