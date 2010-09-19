هدف شهرداری بندرعباس شکست همه مدعیان است

کارلوس فابیان لیب در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با انتقاد از برخی افراد که شهرداری را تیمی ضعیف می دانند، گفت: شهردای اصلا تیم کوچک و ضعیفی نیست و دوست ندارم برخی از افرادی که به تیم شهرداری تعلق ندارند، بگویند شهرداری در این فصل تیم ضعیفی است.

سرمربی تیم شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه امیدوارم حضورم در تیم شهرداری برای این تیم و شهر بندرعباس مفید باشد، تاکید کرد: هر چقدر که برخی افراد شهرداری را تیم ضعیفی بدانند با قدرت بیشتری به کارم ادامه می دهم و امیدوارم نتایج خیلی خوبی را در مسابقات به دست بیاوریم.

وی افزود: برای حضور موفق در لیگ یک باید بازیکنان بازی خود را در بسیاری از زمینه ها اصلاح کنند تا بتوانیم نتیجه دلخواه خود را کسب کنیم.

سرمربی شهرداری بندرعباس با اشاره به این مطلب که تاکنون تیم فوتبال شهرداری بندرعباس دیدارهای دوستانه مناسبی را انجام داده است، عنوان کرد: هدف از انجام دیدارهای دوستانه شناخت بیشتر از ترکیب و تاکتیک تیم است و خوشبختانه در دیدارهای دوستانه ای که تاکنون انجام داده ایم توانسته ام به شناخت خوبی از ترکیب تیم دست پیدا کنم.

وی با اشاره به اینکه همواره علاقه مندم که در تمامی دیدارها به پیروزی برسم، افزود: در تمامی دیدارها برای کسب پیروزی تیم را آماده می کنم اما شکست در دیدارهای دوستانه موجب معلوم شدن ضعفهای تیم می شود و می توانیم این ضعفها را تا شروع مسابقات لیگ رفع کنیم.

سرمربی تیم شهرداری بندرعباس با اشاره به زمان کمی که برای آماده سازی تیم در اختیار داشته است، بیان کرد: با وجود زمان کمی که در اختیار داشتیم اما برای تمامی روزهای تمرین خود برنامه داشته و در تمرینات به سختی کار کردیم.

لیب با درخواست از هواداران تیم شهرداری برای حمایت از این تیم در مسابقات لیگ یک، اظهار داشت: امیدوارم هواداران از بازیکنان حمایت خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به بازی دوستانه چند روز پیش مقابل تیم مس سرچشمه کرمان اظهار داشت: اگر بقیه تیمهایی که در لیگ یک حضور دارند مانند مس سرچشمه بازی کنند تیم شهرداری توانایی غلبه بر همه آنها را خواهد داشت.

سرمربی تیم شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه بازیکنانش استراحت زیادی را نداشته اند، بیان کرد: به دلیل زمان کمی که در اختیار داریم بازیکنان تیم استراحت زیادی را نداشته اند اما نمی خواهم این مسئله را بهانه قرار دهم و همچنان با قدرت به کار خود ادامه خواهم داد.