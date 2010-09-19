ساخت اولین تخمدان مصنوعی برای کمک به زنان تحت شیمی درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه براون و بیمارستان زنان و کودکان رود آیلند آمریکا این تخمدان مصنوعی را ایجاد کردند.

این وسیله محیطی مناسب برای رشد و بلوغ تخمکها خواهد بود و به این ترتیب می تواند بسیاری از مشکلات ناباروری مربوط به ناتوانی تخمدانها برای پرورش تخمکها را حل کند.

سندرا کارسون سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص توضیح داد: "این تخمدان مصنوعی به صورت سه بعدی و با بافتهای ساخته شده از سلولهای سه گانه ایجاد شده است. "

تخمدان اندامی نزدیک رحم است که با یک لایه اپیتلیوم سطحی، باریک و شکننده پوشیده شده است اما این لایه توانایی بالایی در خودترمیمی دارد.

براساس گزارش دیلی تک، این تخمدان مصنوعی در تمام موراد ناباروری شامل درمان و یا پیشگیری از آن به به ویژه در زنان مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی هستند کاربرد دارد.

این اندام مصنوعی جدید می تواند به بسیاری از زنانی که از این آسیبها رنج می برد کمک کند به طوری که پزشکان می توانند برای محافظت از تخمکهای بیمار و رشد و کشت آنها از این تخمدان مصنوعی استفاده کنند.