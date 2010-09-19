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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

یثربی در گفتگو با مهر:

برنامه "رادیو هفت" به مخاطبان آرامش می‌دهد

برنامه "رادیو هفت" به مخاطبان آرامش می‌دهد

چیستا یثربی که اجرای آیتم ادبی برنامه "رادیو هفت" را برعهده دارد گفت این برنامه به مخاطبانش آرامش می‌دهد.

یثربی درباره برنامه "رادیو هفت" به خبرنگار مهر گفت: پخش "رادیو هفت" در میان سریال‌های مختلف و برنامه‌های هیجانی و پرتنش سیما یک تجربه جدید و بدعت است. این برنامه توانسته توجه قشر خاصی را به خود جلب کند.
 
وی افزود: تعدادی از مخاطبان تلویزیون به سریال و تماشای فیلم علاقه‌ای ندارند و بیشتر جذب برنامه‌های آرام و فارغ از تنش و هیجان می‌شوند و "رادیو هفت" از این حیث توانسته جایگاه خوبی برای خود دست و پا کند.
 
یثربی ساختار برنامه را متفاوت از قالبهای دیگر تلویزیونی دانست و گفت: "رادیو هفت" از آن دسته برنامه‌هایی است که بی‌عجله، بدون شتاب و در کمال آسودگی ساخته شده و همین حس آرامش به مخاطب کمک می‌کند تا شب را با احساس خوب و بهتری سپری کند.
 
وی یادآور شد: معمولاٌ برنامه‌هایی که در استودیو تولید می‌شوند از ریتم تندی برخوردارند، اما "رادیو هفت" بر خلاف داشتن آیتم‌های متعدد فارغ از چنین ریتمی بود و به نظر می‌رسد به دلیل همین نوع ساختار، یک سنت گذاری جدید در میان برنامه‌های فعلی سیما به شمار می‌رود.
 
یثربی در پایان افزود: در جامعه متکثر و پرتنش ما یکی از کارهای مثبت در برنامه سازی، تولید برنامه‌هایی است که با قصه ، شعر و ادبیات و به شکلی غیرمستقیم بر روح و روان افراد تاثیر بگذارد و "رادیو هفت" با این رویکرد توانست جایگاه خوبی میان دانشجویان و افراد مختلف جامعه کسب کند.
 
برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیه کنندگی منصور ضابطیان و محمد صوفی هر شب ساعت 23:20 از شبکه هفت سیما روی آنتن می‌رود. 
کد مطلب 1153973

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