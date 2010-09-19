یثربی درباره برنامه "رادیو هفت" به خبرنگار مهر گفت: پخش "رادیو هفت" در میان سریال‌های مختلف و برنامه‌های هیجانی و پرتنش سیما یک تجربه جدید و بدعت است. این برنامه توانسته توجه قشر خاصی را به خود جلب کند.

وی افزود: تعدادی از مخاطبان تلویزیون به سریال و تماشای فیلم علاقه‌ای ندارند و بیشتر جذب برنامه‌های آرام و فارغ از تنش و هیجان می‌شوند و "رادیو هفت" از این حیث توانسته جایگاه خوبی برای خود دست و پا کند.

یثربی ساختار برنامه را متفاوت از قالبهای دیگر تلویزیونی دانست و گفت: "رادیو هفت" از آن دسته برنامه‌هایی است که بی‌عجله، بدون شتاب و در کمال آسودگی ساخته شده و همین حس آرامش به مخاطب کمک می‌کند تا شب را با احساس خوب و بهتری سپری کند.

وی یادآور شد: معمولاٌ برنامه‌هایی که در استودیو تولید می‌شوند از ریتم تندی برخوردارند، اما "رادیو هفت" بر خلاف داشتن آیتم‌های متعدد فارغ از چنین ریتمی بود و به نظر می‌رسد به دلیل همین نوع ساختار، یک سنت گذاری جدید در میان برنامه‌های فعلی سیما به شمار می‌رود.

یثربی در پایان افزود: در جامعه متکثر و پرتنش ما یکی از کارهای مثبت در برنامه سازی، تولید برنامه‌هایی است که با قصه ، شعر و ادبیات و به شکلی غیرمستقیم بر روح و روان افراد تاثیر بگذارد و "رادیو هفت" با این رویکرد توانست جایگاه خوبی میان دانشجویان و افراد مختلف جامعه کسب کند.

برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیه کنندگی منصور ضابطیان و محمد صوفی هر شب ساعت 23:20 از شبکه هفت سیما روی آنتن می‌رود.