اکران 17 فیلم 313 ثانیه ای جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در خراسان شمالی

مدیر اجرایی ستاد استانی برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس در خراسان شمالی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه 57 فیلم این جشنواره در بخشهای فیلم بلند سینمایی، فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلم سینمایی ویدیویی و 313 ثانیه ای در استان اکران می شود، گفت: از این تعداد 17 فیلم در بخش 313 ثانیه ای"نگاه نو" اکران خواهد شد.

رضا رضایی، محل اکران این فیلمها را در مجتمعهای فرهنگی هنری شهرستان بجنورد، مجتمع فرهنگی و هنری اسفراین و مجتمع فرهنگی و هنری شیروان و زمان آن را از یکم تا پنجم مهرماه سال جاری اعلام کرد.



وی به عناوین این فیلمها نیز اشاره کرد و افزود: فیلم" 108 سال تنهایی" به کارگردانی محمدعلی شعبانی، "آبی عمیق" به کارگردانی مرجان اشرفی زاده، "آب و آئینه" از سید محسن شهابی، "ما را رها نکن" از علی اصغر شادروان، "نگهبان زندگی" از رهبر قنبری، "تنهایی تابستان" از رحمان حقیقی، "وصال" از رضا ایرانمنش بخشی از این عناوین را شامل می شود.



مدیراجرایی ستاد استانی برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس در خراسان شمالی "هناس" به کارگردانی مهدی یار محمدی، "مرد گریه نمی کند" از مهدی میر تیموری، "قهرمان" از محمد علی فارسی، "عصا" از علی نجفی، "همازوربیم" از محمد جعفر باقری نیا، "مراسل" از حسین همایون فر، "بازی" به کارگردانی مجید شتی، " تردید" از علی امیدوار، "یک فنجان شیر" از عباس حمیدیان و "گل" از ابوالفضل جلیلی را از دیگر عناوین این 17 فیلم که اکران خواهد شد، اعلام کرد.



یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت از 29 شهریور تا 10 مهر در تهران و در هشت استان و برای اولین بار به طور همزمان در هفت کشور سوریه، فنلاند، لبنان، افغانستان، تاجیکستان، کره شمالی و ترکیه برگزار می شود.

