همایش فرصتهای سرمایه گذاری در قشم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، رضا موسوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات منطقه آزاد قشم از برگزاری همایش بازیابی فرصتهای سرمایه گذاری خلیج فارس با محوریت قشم خبر داد.

وی ضمن تاکید بر محوریت قشم در این همایش، افزود: موضوعات قابل ارائه در این همایش شامل حوزه هاى نفت، گاز، پتروشیمى، سوخت رسانى، ذخیره نفت در قشم، بررسى احداث پالایشگاهها، گازرسانى و انتقال شبکه گاز به بندرعباس است.

موسوی در خصوص سایر موضوعات قابل ارائه در این همایش اظهارداشت: مباحثى از قبیل احداث شهرک دریایى، صنایع سنگین، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمى و ساخت صنایع مرتبط دریایى و همچنین مباحث مربوط به گردشگرى و امور زیربنایى در جزیره قشم بررسى مى شود.

وى افزود: همزمان با افتتاح رسمى همایش روز نخست به مباحث تخصصى در حوزه نفت، گاز و پتروشیمى با همکارى مرکز مطالعات استراتژیک پرداخته خواهد شد.

موسوی ادامه داد: همچنین مباحث مرتبط در حوزه هاى گردشگرى دریایى و امور زیربنایى به علاوه موضوعات حوزه صنایع سنگین نیز با همکارى مرکز مطالعات استراتژیک و مدیریتهاى گردشگرى و صنایع طى روزهاى دوم و سوم همایش بررسى و تبادل نظر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از برپایى نمایشگاه جنبى در این همایش خبر داد و افزود: صنایع مرتبط در این حوزه ها در صورت تمایل مى توانند محصولات خود را در معرض بازدید عموم قرار دهند.

این همایش با حضور فعالان اقتصادی کشور و دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مدیران دولتی و بخش خصوصی در سطح ملی و بین المللی و با هدف معرفى فرصتهاى سرمایه گذارى در منطقه آزاد قشم طبق برنامه توسعه کشور در چشم انداز 1404 در سال جاری برگزار مى شود.

در این همایش مسئولان وزارتخانه هاى نفت، راه وترابرى، صنایع و سازمانهاى بنادر و دریانوردى، میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، محیط زیست و مناطق آزاد تجارى صنعتى به همراه مناطق ویژه اقتصادى حضور خواهند داشت.