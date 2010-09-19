اعتبارات آب روستایی گلستان رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار صبح یکشنبه در بررسی مشکلات آبرسانی به شبکه شهر جلین افزود: شبکه شهر جلین و روستای حسن آباد جلین در دست اقدام است با اجرای 24 کیلومتر شبکه جدید و خارج کردن شبکه قدیم و نصب انشعابات جدید حداکثر تا 15 آبان تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی گفت: برای عملیات مخزن دو هزار مترمکعبی و خطوط انتقال اعتباری معادل 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی استانی پیش بینی شده که با تخصیص آن حداکثر تا پایان سال مالی عمرانی 89 تکمیل و به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان گفت: از مجموع 66 درصد روستاهای برخوردار از آب شرب استان، 99 درصد از آب کاملا بهداشتی و سالم برخوردار هستند.

وی بیان این که تعداد روستاهای دارای آب شرب سالم قبل از اجرای مصوبات سفر 427 روستا بوده است و هم اکنون به 731 روستای افزایش یافته است.

