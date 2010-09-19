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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

اعتبارات آب روستایی گلستان رشد یافت

اعتبارات آب روستایی گلستان رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان گفت: خوشبختانه اعتبارات بخش آب روستایی استان در مقایسه با سالهای گذشته روبه رشد بوده و این نشان از عزم جدی مسئولان برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار صبح یکشنبه در بررسی مشکلات آبرسانی به شبکه شهر جلین افزود: شبکه شهر جلین و روستای حسن آباد جلین در دست اقدام است با اجرای 24 کیلومتر شبکه جدید و خارج کردن شبکه قدیم و نصب انشعابات جدید حداکثر تا 15 آبان تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی گفت: برای عملیات مخزن دو هزار مترمکعبی و خطوط انتقال اعتباری معادل 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی استانی پیش بینی شده که با تخصیص آن حداکثر تا پایان سال مالی عمرانی 89 تکمیل و به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان گفت: از مجموع 66 درصد روستاهای برخوردار از آب شرب استان، 99 درصد از آب کاملا بهداشتی و سالم برخوردار هستند.

وی بیان این که تعداد روستاهای دارای آب شرب سالم قبل از اجرای مصوبات سفر 427 روستا بوده است و هم اکنون به 731 روستای افزایش یافته است.
 

کد مطلب 1153977

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