نیمی از دامهای عشایری سیرجان از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بیژن غلامی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از کاهش شدید جمعیت دامی عشایر سیرجان به دلیل خشکسالی گسترده خبر داد.

رئیس امورعشایری سیرجان گفت: سال گذشته نیز شاهد روند کاهش تعداد دام عشایر این منطقه به عنوان یکی از مهمترین مناطق عشایری استان کرمان بوده ایم.

وی دلیل اصلی کاهش دام را خشکسالی، کمبود علوفه و منابع آبی عنوان کرد و گفت: در راستای جبران کمبودهای موجود اقداماتی صورت گرفته است اما وسعت خشکسالی به حدی است که تاثیر مستقیم بر صنعت دام عشایر گذاشته است.

غلامی گفت: طبق برآورد صورت گرفته 50 رشته چشمه و قنات موجود در مناطق عشایری که در گذشته از منابع اصلی تامین آب بودند به کلی خشکیده است و آبرسانی سیار در برخی از این مناطق صورت می گیرد.

وی گفت: عملا تعداد دام عشایر سیرجان به نصف کاهش یافته است و از نیم میلیون دام در سالهای گذشته به 250 هزار دام در سال جاری رسیده است.

وی خواستار توجه مسئولان و تامین اعتبار تامین علوفه و آبرسانی سیار به عشایر این منطقه شد و اضافه کرد: راه نجات عشایر سیرجان آبرسانی سیار است که در این راستا در سال جاری یک میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس امور عشایری سیرجان ادامه داد: ایجاد استخرهای ذخیره آب و بهسازی منابع آب مناطق عشیره نشین از جمله اقدامات صورت گرفته در سیرجان است.

غلامی گفت: در سیرجان دو هزار و 700 خانوار عشایری زندگی می کنند که هزار و 500 خانوار کوچ رو هستند.