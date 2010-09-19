ارائه تکنیک تهیه رده سلولهای بنیادی جنینی از دامهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی علمی این تکنیک توسط دکتر اسماعیل بهبودی پژوهشگر ارشد دانشکده دامپزشکی دانشگاه کالگری کانادا روز یکشنبه چهارم مهر ماه توسط پژوهشگاه ابن سینا در سالن "شهید بهشتی" دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود.

دکتر بهبودی به عنوان یک جنین شناس دستاوردهای برجسته ای در عرصه صنعتی و دانشگاهی کسب کرده است. وی از جمله پیشگامان راه اندازی تکنیک انتقال هسته ای برای پرورش بزهای تراریخته با قابلیت تولید شیرهای درمانی بوده است.

دکتر بهبودی درباره تکنیک تولید سلولهای بنیادی جنین بز و کاربرد آن در تولید حیوانات تراریخته، بهبود فرآیند شبیه سازی و تولید حیوانات تراریخته و تهیه الگویی از حیوانات غیر جونده برای مطالعه رده سلول تخم ارائه می شود، گفت: تهیه رده سلول های بنیادی جنینی از دامهای صنعتی (بز، گوسفند، گاو و اسب) به دلیل جنین شناسی تطبیقی و تمایز سلولهای بنیادی جنین در این حیوانات، ترسیم الگوی بیماری های ژنتیکی انسان و پیوند سلول های بنیادی جنینی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: مهندسی ژنتیک به منظور بهبود ویژگیهای تولیدی سلول های بنیادی جنینی جهت استعمال در تهیه داروهای زیستی به اندازه تهیه این سلولها از انسان مهم است.