پنج سال هم برای احداث بازارچه مرزی دهلران کافی نبود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بازارچه مرزی به محوطه ای محصور گفته می شود که در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود.
اهالی دو طرف مرز می توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به چندین برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند.
یکی از از موارد استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک است.
از دیگر موارد صادرات کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نیست.
استان ایلام از جنوب با خوزستان از شرق با لرستان و از شمال با کرمانشاه همسایه بوده و از سمت غرب دارای 425 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.
با توجه به مرز مشترک با کشور عراق و محورمیت ایلام بخصوص بکیاری، توسعه بازارچه مرزی در این استان هم به نفع توسعه استان و هم زمینه اشتغالزایی را ایتان فراهم می کند.
در حال حاضر استان ایلام با 420 مرز مشترک با کشور فقط دارای یک بازارچه مرزی (مهران) است.
یکی از مهترین مصوبات دولت در استان ایلام، ایجاد بازارچه مرزی دهلران بوده است که این مصوبه بعد از پنج سال در کما به سر می برد و هچ خبری از احداث آن نیست.
در حالی که احداث این بازارچه هم به نفع توسعه شهرستان دهلران است و هم می تواند توسعه اقتصادی را برای مردم به همراه دارد.
نمیانده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط گفت: این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.
علی عزتی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات دولت گفت: یکی از مصوبات هیئت دولت در استان ایلام ایجاد بازارچه مرزی موسیان واقع در شهرستان دهلران بوده که تاکنون اجرا نشده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه کشور باید این مسئله را پیگیری کند،خاطرنشان کرد: این بازارچه تاثیر فراوانی در توسعه و اشتغال منطقه دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس عنوان کرد: اکثر مردم استان ایلام از طریق شغلهای کاذب مانند دامداری، کشاورزی و ... درآمد خانوادگی خود را تامین می کنند و ایجاد طرحهای اشتغالزایی در استان ضروری است.
شهر موسیان در کنار مرز عراق جای دارد و فاصله آن از شهر دهلران کمتر از ۲۲ کیلومتر است
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