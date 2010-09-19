پنج سال هم برای احداث بازارچه مرزی دهلران کافی نبود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بازارچه مرزی به محوطه ای محصور گفته می شود که در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود .

اهالی دو طرف مرز می توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به چندین برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند.

یکی از از موارد استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک است .

از دیگر موارد صادرات کالا در بازارچه های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارائه تعهد ارزی نیست .

استان ایلام از جنوب با خوزستان از شرق با لرستان و از شمال با کرمانشاه همسایه بوده و از سمت غرب دارای 425 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است .

با توجه به مرز مشترک با کشور عراق و محورمیت ایلام بخصوص بکیاری، توسعه بازارچه مرزی در این استان هم به نفع توسعه استان و هم زمینه اشتغالزایی را ایتان فراهم می کند .

در حال حاضر استان ایلام با 420 مرز مشترک با کشور فقط دارای یک بازارچه مرزی (مهران) است .

یکی از مهترین مصوبات دولت در استان ایلام، ایجاد بازارچه مرزی دهلران بوده است که این مصوبه بعد از پنج سال در کما به سر می برد و هچ خبری از احداث آن نیست .

در حالی که احداث این بازارچه هم به نفع توسعه شهرستان دهلران است و هم می تواند توسعه اقتصادی را برای مردم به همراه دارد .

نمیانده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط گفت: این مصوبه هنوز اجرایی نشده است .

علی عزتی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات دولت گفت: یکی از مصوبات هیئت دولت در استان ایلام ایجاد بازارچه مرزی موسیان واقع در شهرستان دهلران بوده که تاکنون اجرا نشده است .

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه کشور باید این مسئله را پیگیری کند،خاطرنشان کرد: این بازارچه تاثیر فراوانی در توسعه و اشتغال منطقه دارد .

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس عنوان کرد: اکثر مردم استان ایلام از طریق شغلهای کاذب مانند دامداری، کشاورزی و ... درآمد خانوادگی خود را تامین می کنند و ایجاد طرحهای اشتغالزایی در استان ضروری است .

شهر موسیان در کنار مرز عراق جای دارد و فاصله آن از شهر دهلران کمتر از ۲۲ کیلومتر است