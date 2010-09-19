تردد هوو در جاده جنگل گلستان ممنوع شد

سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این ممنوعیت تا سوم مهرماه به دلیل افزایش مسافرتها و ناکافی بودن ایمنی خودروهای هوو در مسیر جنگل گلستان تا چمن بید ادامه دارد.

وی اظهار داشت: رانندگان می توانند از مسیر "آزادشهر" به "شاهرود" (محور خوش ییلاق) به عنوان محور جایگزین تردد کنند.



فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان از تشدید کنترل محورهای حادثه خیز سطح استان طی این مدت خبر داد و به شهروندان توصیه کرد با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری لازم با مأموران مستقر در سطح جاده ها سلامت جان خود و سرنشینان را تضمین کنند.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.