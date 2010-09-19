  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

تردد هوو در جاده جنگل گلستان ممنوع شد

تردد هوو در جاده جنگل گلستان ممنوع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه پلیس راه استان گلستان با اشاره به ایمن نبودن کشنده های هوو از ممنوعیت تردد این خودروها در محور جنگل گلستان خبر داد.

سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این ممنوعیت تا سوم مهرماه به دلیل افزایش مسافرتها و ناکافی بودن ایمنی خودروهای هوو در مسیر جنگل گلستان تا چمن بید ادامه دارد.

وی اظهار داشت: رانندگان می توانند از مسیر "آزادشهر" به "شاهرود" (محور خوش ییلاق) به عنوان محور جایگزین تردد کنند.

فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان از تشدید کنترل محورهای حادثه خیز سطح استان طی این مدت خبر داد و به شهروندان توصیه کرد با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری لازم با مأموران مستقر در سطح جاده ها سلامت جان خود و سرنشینان را تضمین کنند.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1153983

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها