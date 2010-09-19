دهکردی: "اتللو" نمایشی شریف بود

پیام دهکردی که در حال حاضر در نمایش "نورا" به کارگردانی علیرضا کوشکجلالی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به ایفای نقش میپردازد درباره نمایش "اتللو" که به اجرای خود در سالن قشقایی تئاتر شهر پایان داد به خبرنگار مهر گفت: وقتی توانستم نمایش "اتللو" را در آخرین اجرای آن ببینم خوشحال شدم و خوشبختم این نمایش را دیدم. نمایش "اتللو" به زعم من یکی از شریفترین نمایشهای سالهای اخیر تئاتر ایران است.
وی با اشاره به اینکه هر جای دنیا که چنین نمایشی تولید میشود مجموعهای از امکانات را در اختیار گروه قرار میدهند تا این گونه خاص یعنی تئاتر فیزیکال را تمرین کنند، افزود: فکر میکنم چون تئاتر فیزیکال حرکتی فراگیر در تئاتر ایران نیست و به صورت خاص انجام میشود باید به شدت از تولید این آثار حمایت شود. گروه نمایش "اتللو" ماههای طولانی بدون هیچ امکاناتی شروع به کار و تمرین کردند و من به تمام هنرمندانی که این کار را انجام دادند احترام میگذارم.
دهکردی خاطرنشان کرد: نمایش "اتللو" یکی از شریفترین و انسانیترین نمایشهای تولید شده در تئاتر ایران است. رفتن به سراغ متون بزرگ از نمایشنامه نویسان شاخص و تبدیل آنها به نمایشی امروزی زحمت بسیار دارد. من به آقای مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی به خاطر اجرای این نمایش و اینکه اجازه میدهند این اتفاق بیفتد، تبریک میگویم.
این بازیگر با سابقه تئاتر یادآور شد: من طی دورههای مدیریتی مختلف معروف به فردی هستم که مدام انتقاد میکند و اشکالات را میبیند. ولی هر جا که احساس میکنم اتفاق مثبتی هم بوده آن را بیان میکنم. احساس میکنم این اتفاق در دوره تئاتری فعلی که آقای مسافرآستانه تصدی مدیریت آن را بر عهده دارند رویکردی درخور تحسین است. امیدوارم این روند پایان نباشد و آغاز باشد.
نمایش "اتللو" به کارگردانی عاطفه تهرانی در بخش تجربههای نو بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر جایزه منتقدان جهانی تئاتر را از آن خود کرد. این نمایش روز جمعه 26 شهریورماه به اجرای عمومی خود در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر پایان داد.
بازیگر نمایشهای "مرگ فروشنده"، "رقص زمین" و "نورا" نمایش "اتللو" به کارگردانی عاطفه تهرانی را یکی از شریفترین و انسانیترین نمایشهای تولید شده در تئاتر ایران دانست.
پیام دهکردی که در حال حاضر در نمایش "نورا" به کارگردانی علیرضا کوشکجلالی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به ایفای نقش میپردازد درباره نمایش "اتللو" که به اجرای خود در سالن قشقایی تئاتر شهر پایان داد به خبرنگار مهر گفت: وقتی توانستم نمایش "اتللو" را در آخرین اجرای آن ببینم خوشحال شدم و خوشبختم این نمایش را دیدم. نمایش "اتللو" به زعم من یکی از شریفترین نمایشهای سالهای اخیر تئاتر ایران است.
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