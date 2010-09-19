چهار بازیکن لیگ برتری به آلومینیوم هرمزگان پیوستند

مهدی فلامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به اینکه در فصل جدید نقل و انتقالات لیگ دسته یک بازیکنان خوبی به ترکیب آلومینیوم هرمزگان افزوده شده اند گفت: چهار بازیکن لیگ برتری در فصل جاری برای تیم آلومینیوم بازی می کنند.

وی گفت: داود سید عباسی از تیم ابومسلم مشهد، حمید شرفی از استیل آذین، حمید عزیززاده از مس کرمان و احمد مومن زاده از تیم راه آهن در این فصل به تیم آلومینیوم اضافه شده اند که امیدوارم با حضور این بازیکنان بتوانیم به لیگ برتر صعود کنیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تیم آلومینیوم تمرینات خیلی خوبی را پشت سر می گذارد و بیشتر برنامه های کادر فنی تاکنون اجرا شده است و دیدارهای دوستانه خیلی خوب و مفیدی را نیز برگزار کرده ایم.

مربی تیم آلومینیوم هرمزگان با اشاره به آمادگی کامل تیم آلومینیوم برای دیدار مقابل برق شیراز، عنوان کرد: خوشبختانه با تمرینات خوبی که انجام داده ایم با آمادگی کامل برای بازی مقابل برق شیراز در هفته اول لیگ یک به شیراز خواهیم رفت.

فلامرزی با اشاره به این مطلب که امیدوارم دیگر در برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون تغییری به وجود نیاید، گفت: اگر مجددا در برنامه مسابقات لیگ یک تغییر به وجود بیاید بازیکنان تیم آلومینیوم از لحاظ روحی نیز دچار خستگی می شوند و تمامی برنامه های تیم دچار مشکل می شود.