اهانت به قرآن نشانه فرو رفتن غرب در منجلاب فکری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد کریم عابدی در شورای اداری خراسان جنوبی ضمن محکوم کردن عمل وقیحانه غرب در اهانت به قرآن تصریح کرد: توهین به قرآن سناریوی جدیدی است که سران استکبار برای دور کردن مردم از قرآن آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر نیز در چندین کشور مختلف اروپایی کاریکاتورهای توهین‌آمیز از بزرگان اسلام به چاپ رسید و با وجود اعتراضات ملل اسلامی باز هم عکس‌العملی از خود نشان ندانند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حرکات نشانه این است که کشورهایی که ندای آزادی اندیشه آنها گوش فلک را کر کرده است تحمل حقایق دین مبین اسلام را ندارند و از آنجایی که توان مقابله با حقایق قرآن را ندارند اقدام به توهین به این کتاب آسمانی می ‌کنند.

عابدی توهین به قرآن را عاملی برای سرپوش گذاشتن به شکست‌های متوالی آمریکا دانست و گفت: آمریکا پس از آن که در واقعه خودساخته 11 سپتامبر شکست مفتضحانه‌ ای را متحمل شد برای سرپوش گذاشتن به آن اقدام به آتش زدن و توهین به قرآن را کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه فراکسیون مناطق محروم اقدامات خوبی برای مناطق محروم انجام داده است، افزود: فراکسیون مناطق محروم امسال چهار برابر بودجه سال گذشته را برای دهیاری های در نظر گرفته است که امید است محقق شود.

وی با بیان اینکه باید تمام میدران با نمایندگان مجلس ارتباط نزدیکی داشته باشند، گفت: رابطه مدیران با نمایندگان مجلس تا آنجایی مبارک است که به قانون لطمه نخورد و مدیر کل موفق کسی است که بتواند در پستی که دارد بتواند چند نفر را بسازد.

نماینده مردم فردوس، سرایان و طبس در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز برای پیدا کردن مدیران خوب باید چراغ دست گرفت و دنبال آنها گشت باید این امر مهم بیشتر توجه شود.

عابدی با اشاره به اینکه نزدیک به 16 میلیارد ریال برای باند امداد و نجات فردوس هزینه شده است، تصریح کرد: باید بیشتر به این باند توجه شود و در اولویت کاری مسئولان شهرستان و استان قرار گیرد.

وی ارتباط مدیر با مدیر و مدیر با مردم را بسیار ضروری دانست و گفت: باید برای پیشرفت ایران اسلامی، شهرستان و استان تمام مدیران با مردم ارتباط داشته باشند.