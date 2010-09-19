دستورالعمل اجرایی آیین نامه معاینات سلامت شغلی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ این دستورالعمل، از این پس صدور هرگونه مجوز فعالیت در زمینه معاینات شغلی (معاینات دورهای بدو استخدام) براساس این دستورالعمل صادر خواهد شد و پزشکان واجد شرایط، طبق آییننامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آن، پس از دریافت مجوز مربوطه، مجاز به فعالیت در زمینه معاینات سلامت شغلی خواهند بود.
پزشکانی که هماکنون به عنوان مسئول فنی موسسات ارائهدهنده خدمات طب کار به هر عنوان فعالیت میکنند، به مدت یکسال، فرصت دارند تا شرایط خود را با آییننامه و دستورالعمل اجرایی معاینات سلامت شغلی، وفق دهند. پس از گذشت یکسال، مجوز طب کار تمامی پزشکان مسئول فنی موسسات مذکور لغو شده و صدور مجوز جهت انجام معاینات سلامت شغلی مطابق با شرایط آییننامه و دستورالعمل اجرایی مذکور خواهد بود.
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