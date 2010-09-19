رئیس جدید پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز گذشته 27 شهریور با حضور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و جمعی از مسئولان و مدیران دانشگاه، استادان، دانشجویان و کارکنان پردیس هنرهای زیبا در تالار شهید آوینی این پردیس برگزار شد، دکتر محمد مهدی عزیزی به عنوان رئیس پردیس معرفی و از زحمات و تلاشهای دکتر محسن حبیبی قدردانی شد.

به گزارش مهر، تأسیس دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال 1318 صورت گرفته است و در سال 1384 طبق تصمیم‌ هیئت امنای دانشگاه تهران و به منظور سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی دانشگاه و تسریع در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی و اجرایی با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تنوع چشمگیر رشته‌های تحصیلی تصمیم به ارتقاءِ ساختار اداری از دانشکده به پردیس گرفته شد.

پردیس هنرهای زیبا در حال حاضر دارای چهار دانشکده از جمله دانشکده شهرسازی، دانشکده معماری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی و گروه آموزشی مطالعات عالی هنر است. در حال حاضر 3 هزار دانشجو در رشته‌های مختلف در این پردیس مشغول به تحصیل هستند و 105استاد، دانشیار، استادیار، مربی، مربی آموزشیار مسئولیت آموزش دانشجویان را برعهده دارند.