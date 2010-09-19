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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

شناگران ایرانی در مسابقات کاپ شنای معلولان هفت مدال کسب کردند

شناگران ایرانی در مسابقات کاپ شنای معلولان هفت مدال کسب کردند

شناگران معلول ایران در نخستین روز از سی و دومین دوره مسابقات کاپ شنای معلولان اسلواکی به هفت مدال دست پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز اول این مسابقات شناگران تیم ایران موفق به کسب دو مدال طلا، ۴ نقره و یک برنز شدند.

شاهین ایزدیار در رده سنی زیر ۱۸ سال در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی و ۱۰۰ متر پروانه به ترتیب موفق به کسب یک طلا و یک نقره شد. رضا آذرشب در همین رده سنی، مدال طلای ۱۰۰ متر پروانه را بر گردن آویخت.
 

 
حسن غمخواه در رده سنی بزرگسالان در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی ، ۱۰۰ متر پروانه و ۴۰۰ متر آزاد سه نشان نقره کسب کرد. همچنین محمدرضا رهبری در رشته ۵۰ متر قورباغه بزرگسالان یک مدال برنز این مسابقات را کسب کرد.
 
تیم ایران متشکل از ۹ ورزشکار به همراه محمدحسین اقبالی سرپرست، مجید نوروزی سرمربی و مهدی ضیایی مربی تیم در این مسابقات حضور دارد.
 
سی و دومین دوره مسابقات کاپ شنای معلولان با حضور ۶۹ شرکت کننده از هفت کشور و 12 باشگاه داخلی اسلواکی از شهرهای مختلف این کشور در براتیسلاوا از عصر روز شنبه آغاز شده است.
کد مطلب 1154000

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