شناگران ایرانی در مسابقات کاپ شنای معلولان هفت مدال کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز اول این مسابقات شناگران تیم ایران موفق به کسب دو مدال طلا، ۴ نقره و یک برنز شدند.

شاهین ایزدیار در رده سنی زیر ۱۸ سال در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی و ۱۰۰ متر پروانه به ترتیب موفق به کسب یک طلا و یک نقره شد. رضا آذرشب در همین رده سنی، مدال طلای ۱۰۰ متر پروانه را بر گردن آویخت.





حسن غمخواه در رده سنی بزرگسالان در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی ، ۱۰۰ متر پروانه و ۴۰۰ متر آزاد سه نشان نقره کسب کرد. همچنین محمدرضا رهبری در رشته ۵۰ متر قورباغه بزرگسالان یک مدال برنز این مسابقات را کسب کرد.



تیم ایران متشکل از ۹ ورزشکار به همراه محمدحسین اقبالی سرپرست، مجید نوروزی سرمربی و مهدی ضیایی مربی تیم در این مسابقات حضور دارد.

