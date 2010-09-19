دولت 12.5 درصد بودجه شهرداری ارومیه را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بودجه امسال مدیریت شهری ارومیه را هزار و 560 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: سهم عظیمی از این بودجه را باید با همراهی مردم تامین کنیم چرا که دولت فقط 100 میلیارد ریال از آن را تامین می کند.

وی مدیریت درآمد در کنارمدیریت هزینه را یکی از مهمترین چالش های شهرداری ها دانست و بیان داشت: مدیریت شهری به دنبال استفاده از تمام ظرفیت مردم، دولت و بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای پروژه های شهری است.

این مقام مسئول تهیه منشور مشارکت و ابلاغ آن، تاسیس دفاتر جذب سرمایه گذاری و مشارکت، انجام مذاکره و تفاهم نامه برای اجرای طرح ها، برنامه ریزی جهت تامین منابع مالی برخی پروژه ها از طریق اوراق مشارکت و استفاده از برات کارت تضمینی را از جمله برنامه های شهرداری ارومیه جهت جذب سرمایه گذاری بخش خصوص در اجرای پروژه های خدمات شهری در سالجاری عنوان کرد.

بازیان مسیرگشایی خیابان های سرداران و عطایی، پایانه مسافربری بزرگ ارومیه، اجرای طرح های کمربندی جدید و اتمام کمربندی فعلی، پروژه پل بازار پل قویون، پروژه های پارکینگ عطایی، مجتمع نارون، میدان جدید میوه و تره بار را از جمله پروژه هایی عنوان کرد که از محل فروش اوراق مشارکت اجرا می شوند.

اختصاص 21 میلیارد ریال جهت اجرای پروژه پیاده رو سازی در ارومیه

شهردار ارومیه طرح پیاده رو سازی را یکی از طرحهای مهم مدیریت شهری برای بهبود مبلمان شهری ارومیه عنوان کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی پیاده روسازی در خیابان امام خمینی(ره) به عنوان مهمترین و پرتردد ترین خیابان شهر ارومیه اوایل مهرماه سالجاری آغاز می شود.

بازیان با بیان اینکه برای اجرای این طرح در مناطق چهارگانه شهری ارومیه بیش از 21 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در سالجاری هزینه می شود، گفت: تا کنون 27 هزار متر مربع از پیاده روهای شهر ساماندهی و نو سازی شده اند.

پخش 200 هزار تن آسفالت در معابر شهری ارومیه

این مقام مسئول با اشاره به پخش بیش از 200 هزار تن آسفالت طی نمیه نخست امسال در سطح معابر شهری ارومیه، اظهار داشت: هدف گذاری سال جاری مدیریت شهری برای تولید و پخش آسفالت در معابر شهری 300 هزار تن بود، که طی این مدت بیش از دو سوم این رقم محقق شد.

به گفته بازیان از ابتدای امسال تا کنون بیش از یک میلیون و 424 هزار متر مربع از معابر شهری آسفالت شده اند، ادامه داد: همچنین تا کنون بیش از 76 هزار متر در سطح شهر جدول گذاری شده که این میزان تا پایان امسال به 150 هزار متر خواهد رسید.