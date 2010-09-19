پنیر ضد کلسترول تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پیزا این پنیر را که "کلادیس" نام دارد و با شیر گوسفند تولید شده است ایجاد کردند. این پنیر که طعم و ظاهری شبیه به پنیر معمولی دارد غنی از اسید لینولیک مزدوج (Cla) است. Cla نوعی اسید چرب اشباع نشده است که می تواند از بدن در برابر بیماریهای قلبی عروقی محافظت کند.

این دانشمندان برای بررسی اثر محافظتی این پنیر گوسفندی قصد دارند آن را بر روی 100 بیمار زن بالای 60 سال متاثر از سندروم متابولیکی آزمایش کنند.

این "ابر پنیر" می تواند عملکردهای محافظتی در مقابل بیماریهای قلبی عروقی، کلسترول بالا و پوکی استخوان داشته باشد. در صورتی که این فرضیه تائید شود در یک دامپروی به تولید انبوه می رسد.

این پنیر ضد کلسترول از شیر گوسفند تغذیه شده با یک علوفه ویژه غنی از دانه های بذرک به دست آمده است. این دانه ها یک منبع طبیعی برای تولید اسید لینولئیک مزدوج به شمار می روند. آزمایشات نشان داد که شیر این گوسفند سرشار از این اسید است.

به طور معمول، پنیر یک منبع طبیعی کلسیم است که مصرف مداوم آن می تواند از پوکی استخوان جلوگیری کند اما از آنجا که پنیر از چربیهای اشباع شده تشکیل شده است می تواند برای بیماران قلبی مشکلات جدی ایجاد کند. به همین دلیل این بیماران نمی توانند از منبع کلسیم با درصد بالای 50 درصد آن استفاده کنند.

براساس گزارش آنسا، این در حالی است که این پنیر جدید از چربیهای اشباع نشده تشکیل شده خانواده امگا- 3 تشکیل شده است بنابراین می تواند علاوه بر متعادل کردن سطح کلسترول خوب (Hdl) و پایین نگه داشتن سطح کلسترول بد(Ldl) در خون از بروز مشکلات پوکی استخوان نیز جلوگیری کند.