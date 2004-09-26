شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سه امام جمعه جديد را منصوب كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" براساس مصوبه شوراي سياست گذاري ائمه جمعه و طي احكام جداگانه اي كه از سوي رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور حجت الاسلام و المسلمين سيد رضا تقوي صادر شد، حجج اسلام آقايان سيد رضا آقاميري،سيفعلي محمدزاده و علي نظر ابراهيمي از سوي مقام معظم رهبري ، حضرت آيت الله خامنه اي ، به ترتيب به امامت جمعه شهرهاي تيران( اصفهان)، شبستر( آذربايجان شرقي) و بخش هفتگل (خوزستان) به مدت سه سال منصوب شدند .