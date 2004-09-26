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به گزارش خبرگزاري "مهر" براساس مصوبه شوراي سياست گذاري ائمه جمعه و طي احكام جداگانه اي كه از سوي رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور حجت الاسلام و المسلمين سيد رضا تقوي صادر شد، حجج اسلام آقايان سيد رضا آقاميري،سيفعلي محمدزاده و علي نظر ابراهيمي از سوي مقام معظم رهبري ، حضرت آيت الله خامنه اي ، به ترتيب به امامت جمعه شهرهاي تيران( اصفهان)، شبستر( آذربايجان شرقي) و بخش هفتگل (خوزستان) به مدت سه سال منصوب شدند .
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طي حكم هاي جداگانه اي :
شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سه امام جمعه جديد را منصوب كرد
طي احكام جداگانه اي كه از سوي رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور صادر شد ائمه جمعه شهرهاي تيران، شبستر و بخش هفتگل منصوب شدند.
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