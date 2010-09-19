57 میلیارد ریال اعتبار فرهنگی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

حمیدرضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد افزود: این اعتبارات به حوزه‌های علمیه، ارتقای شاخصهای فرهنگی و تربیت بدنی اختصاص یافته‌اند.

وی افزود: از این مبلغ 20 درصد سهم حوزه‌های علمیه، 10 درصد برای ارتقای شاخصهای تربیت بدنی و 70 درصد هم برای تکمیل مصلاهای استان، تکمیل و احداث فرهنگسراها، تکمیل خانه‌های عالم، تکمیل مساجد و سایر طرح‌های فرهنگی اختصاص یافته است.

فروزنده تاکید کرد: از این اعتبارات پنج میلیارد ریال برای باغ موزه دفاع مقدس، دو میلیارد ریال برای احداث دانشکده علوم قرآنی و دو میلیارد ریال برای تکمیل بنیاد غدیر براساس شاخصهای شهرستانی توزیع شده است.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در دور اول سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 100 مصوبه و 76 توافقنامه با وزارتخانه‌ها برای توسعه و عمران استان تصویب شد که از این تعداد یک مصوبه در دست پیگیری، یک مصوبه اجرایی نشده و مابقی مصوبه اجرایی و عملیاتی شده است.

فروزنده ادامه داد: هیئت دولت در دور دوم سفر رئیس جمهور نیز 100 مصوبه را به تصویب رساند که در این تعداد نیز تاکنون 14 مصوبه در دست پیگیری و مابقی اجرایی و عملیاتی شده‌اند.

وی تصریح کرد: مصوبات سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به عنوان مطالبات مردم تلقی می‌شود و چشم امید مردم به مصوبات و اجرایی شدن آنها نیز بارقه امید در مردم را افزایش می‌دهد.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مصوبات دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، افزود: این ستاد با حضور کارشناسان دفاتر مختلف استانداری و با محوریت معاونت برنامه ریزی و راهبردی استانداری، پیگیر مصوبات سفرهای استانی است.

وی تصریح کرد: مصوبات دور سوم سفراستانی بین سالهای 89 تا 90 باید اجرایی شود.

فروزنده بر اجرایی شدن هر چه سریعتر مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری تاکید کرد و گفت: مصوباتی که نیازمند همکاری وزارتخانه‌ها هستند باید به وزرای مربوطه اعلام شود تا هرچه سریعتر به نتیجه لازم و نهایی برسند.