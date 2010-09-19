لزوم تذکر به دولت برای اجرای سریعتر هدفمندی / دولت به وعده خود عمل کند

محمدکریم شهرزاد ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به گفته رئیس جمهور مقرر شده بود حداقل دو ماه قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، مبلغ یارانه ها در حساب مردم باشد، گفت: حتما دولت باید در این زمینه به همان صورتی که از قبل اعلام کرده است عمل کند یعنی اول باید یارانه نقدی در حساب مردم قرار گیرد و بعد اجرای نهایی قانون هدفمندی و افزایش آغاز شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بیان اینکه دولت در زمان حاضر با تاخیر در اجرای قانون روبروست، اظهارداشت: دولت باید سرعت عمل بیشتری به کار ادامه بدهد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا اجرای هدفمندی یارانه ها درفرصت 5 ماهه باقیمانده، آسیب هایی را برای مردم به دنبال دارد، گفت: نه هیچ مشکلی به وجود نمی آید و دولت می تواند یارانه ها را در این مدت باقیمانده با برنامه ریزی واریز کند و تدابیری در این زمینه بیاندیشد.

شهرزاد معتقد است قانون هدفمندی باید درست انجام شود و کار با عجله درست انجام نمی شود و باید به دولت تذکرداده شود کار را به تاخیر نیاندازد و به موقع انجام دهد.

وی در بیان اینکه برخی معتقدند انجام قانون هدفمندی در مدت زمان کم موجب فشار مضاعف به مردم می شود گفت:این حرف غیرمنطقی است و قانون هدفمندی یکی طرح و تئوری نیست و هر دولتی موظف است تا ان را اجرا کند و مهم این است که 20 سال گذشته دولت ها با عدم اجرای هدفمندی حامل های انرژی تخلف کرده اند.

نماینده مردم اصفهان گفت: من نیز به دنبال این هستم تماس بگیریم و از دولت بپرسم چرا اجرای این قانون به تاخیر افتاده است و چرا زودتر آن را اجرا نمی کنند و به تیم اقتصادی دولت نیز باید تذکر داده شود که کار را زودتر انجام دهند.

شهرزاد گفت: اما باید یادمان باشد که جریان منحرفی ممکن است پشت این سنگر قرار بگیرد و از موقعیت سوء استفاده کند، ما تحت فشارهای خارجی هستیم و باید وحدت خودمان را حفظ کنیم.