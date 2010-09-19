مهندس مجید آوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: مدیران شرکت چیگو پس از توافق با یکی از واحدهای صنعتی مستقر در قم جهت احداث کارخانه و انتقال تکنولوژی از کشور چین به قم، از محل پیشنهادی استقرار این کارخانه در قم بازدید کردند.



وی افزود: در این دیدار با توجه به پتانسیل‌ها و امتیازات موجود در استان به عنوان قطب صنعتی کشور، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در قم بسیار مثبت ارزیابی شد.



رئیس سازمان صنایع قم ادامه داد: مدیران شرکت چیگوی نیز خواستار حمایت مسئولان استان جهت تأسیس کارخانه مناسب با توجه به شرایط جغرافیایی با توجه به اقلیم آب و هوای قم شدند.



وی ادامه داد: همچنین مقرر شد این گروه صنعتی جهت امکان سنجی و آشنایی با بازار مصرف از مناطق گرمسیری جنوبی ایران نیز بازدید کنند تا جهت سرمایه گذاری برای ایجاد چنین واحدهایی در کشور با رغبت و اطمینان بیشتری اقدام کنند.



رئیس سازمان صنایع و معادن نیز در پایان ضمن تأکید بر همکاری‌های همه جانبه جهت ایجاد فضای مناسب برای فعالیتهای صنعتی در استان، حمایتهای مطلوب بخش دولتی جهت ترغیب هرچه بیشتر سرمایه گذاران را ضروری توصیف کرد.



شرکت چیگو سالانه پنج میلیون دستگاه و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در چین تولید می‌کند.