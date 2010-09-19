کارگاه ادبیات روس در "رنگ واژه" برگزار می شود

علیرضا مجابی مسئول برپایی نشست های ادبی "رنگ واژه" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نشست های جدید برنامه ریزی شده اینگونه گفت: در ادامه برنامه های فرهنگی "رنگ واژه" که تاکنون به شبهای شعر، رونمایی و نقد و بررسی کتاب در حوزه ادبیات اختصاص داشته است، "کارگاه ادبیات روسی" از نیمه مهرماه برپا می شود.

وی ادامه داد: "آشنایی با پیدایش و سیر تحول زبان روسی" با دو زیرشاخه بررسی ادبیات روسی کهن از قرن یازدهم تا هفدهم، ادبیات نوین روس از قرن هجدهم تاکنون، "بررسی سیر تحول شعر و نثر" با سرفصل تاملی بر عصر طلایی و نقره ای شعر روس، "بررسی سیر تاریخ ترجمه و تئوری های آن"، "آشنایی با مکاتب گوناگون مدرن ادبی" با سرفصل های رمانتیسیسم، رئالیسم و شاخه های ویژه آن در نثر روسی، سمبولیسم، فوتوریسم، آکمنیسم و نمایندگان برجسته آنها " از جمله مباحثی است که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود.

این نقاش و شاعر با اشاره به اینکه آشنایی با زبان روسی برای شرکت در این کارگاه الزامی نیست بیان کرد: همچنین در نظر داریم از صاحب نظران ادبی و مترجمان ایرانی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با آنها دعوت کنیم که در جلسات مختلف کارگاه شرکت کنند.

مجابی افزود: این کارگاه از نیمه مهرماه هر یکشنبه ساعت 17 تا 19 در آتلیه نقاشی من واقع در خیابان انقلاب، خیابان قدس، پلاک 3، ساختمان آناتول فرانس، واحد 12 برگزار می شود و ثبت نام تا زمان برپایی کارگاه ادامه دارد.

مسئول نشست های فرهنگی "رنگ واژه" در پایان توضیح داد: زمان و تعداد شرکت کنندگان در کارگاه محدود است ولی اگر استقبال زیاد باشد، یک روز دیگر به کارگاه اضافه می کنیم.