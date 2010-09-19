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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

موضوعات جشنواره بین المللی تجسمی قرآنی گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برگزاری نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی"سیمای انسان در قرآن" در گرگان خبر داد و موضوعات این جشنواره را اعلام کرد.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سیمای انسان در قرآن مجید، جلوه های عبودیت انسان، آیات مرتبط با صفات انسان، جلوه های امربه معروف و نهی از منکر، پیام های قرآنی و امثال قرآن کریم از موضوعات این جشنواره است.

وی اظهار داشت:  این جشنواره با همکاری مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور، مرکز امورهنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و استانداری گلستان از 13 تا 18 آذرماه در تالارفخرالدین اسعدگرگانی برگزار می شود.

وی شناسایی و معرفی هنرمندان مستعد تجسمی در عرصه فعالیت های قرآنی، فراهم کردن زمینه های لازم برای هنرمندان جهت خلق آثار هنری با موضوع قرآنی، هدایت استعدادها و خلاقیتها در جهت ارائه صحیح مفاهیم قرآنی، ترویج فرهنگ قرآن و عترت در قالب هنری و معرفی آثار فاخری هنری در زمینه علوم قرآنی را از اهداف این جشنواره بیان کرد.
 
وی افزود: این جشنواره در رشته های نقاشی، پوستر، تصویرسازی، حجم و کاریکاتور برگزار می شود.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان کرد: علاقمندان برای شرکت در این جشنواره تا یکم آبان ماه مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی سیمای انسان در قرآن واقع در تالارفخرالدین اسعدگرگانی ارسال کنند.
 
وی افزود: به تمامی هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد نیز گواهی شرکت اهدا می شود.
کد مطلب 1154020

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