برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پلیسی از پنجم مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پازوکی صبح یکشنبه در نشست خبری نهمین نمایشگاه تجهیزات پلیسی افزود: امنیت نخستین و اساسی ترین نیاز هر جامعه ای است و برقراری نظم و تامین امنیت در ایران برعهده پلیس قرار دارد.

وی ادامه داد: از سال 80 برپایی نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی در دستور کار پلیس قرار گرفت و امسال نهمین دوره این نمایشگاه در مصلی تهران از پنجم تا هشتم مهرماه برپا می شود.

مدیرعامل شرکت ناجی پاس با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: ارتقای سطح کیفی و کمی تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی، بهره گیری از فناوری روز جهان، بهره گیری از تمامی ظرفیتها و پتانسیل های نهان و آشکار، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری، حمایت از واحدهای تولیدی، گسترش مشارکت تولیدکننده و مصرف کننده ها و ایجاد زمینه های اشتغال از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه ایپاس است.

وی ادامه داد: تا کنون بالغ بر 8 هزار متر مربع از فضای مسقف و باز مصلی تهران در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است.

پازوکی گفت: در نمایشگاه سال جاری 215 شرکت مختلف داخلی و خارجی شرکت کردند که 90 شرکت از 29 کشور مختلف جهان بوده است.

وی تصریح کرد: تا کنون 308 غرفه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته که نسبت به سال گذشته رشد 2 برابری داشته است.

پازوکی افزود: امسال مخترعان داخلی استقبال مناسبی از برپایی نمایشگاه تجهیزات و لوازم پلیسی کردند بر همین اساس 97 غرفه در اختیار 104 مخترع کشور با 111 اختراع قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی از غرفه های امسال نهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی گفت: مخابرات، کامپیوتر، لباس و کاور، ترافیک، نور، امداد و نجات، سیستم آموزش و مشاوره، اشعه ایکس، شیشه ضد گلوله، قفلها و انگشت نگاری از جمله غرفه های نمایشگاه امسال هستند.

مدیرعامل شرکت ناجی پاس گفت: در نمایشگاه امسال کشورهایی از جمله هنگ کنگ، چین، فرانسه، کره، بلژیک، ترکیه، آلمان، دانمارک، چک، مالزی، امارات، نروژ، سنگاپور، هلند، تایوان، سوئیس و کانادا شرکت کردند.