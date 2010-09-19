به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور علی کفاشیان برگزار خواهد شد، ضمن بررسی برنامه‌های تیم ملی تا جام ملت‌های آسیا و شرکت در رقابت‌های غرب آسیا در خصوص برنامه تیم فوتبال امید تا بازی‌های آسیایی بحث و تبادل نظرخواهد شد.

در این نشست افشین قطبی گزارشی از عملکرد تیم ملی در دو دیدار تدارکاتی مقابل چین و کره جنوبی را به کمیته فنی ارائه خواهد کرد.

قرار است در نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید سه بازیکن تیم ملی بزرگسالان برای حضور در بازی‌های آسیایی را به کمیته فنی معرفی کند تا با نظر این کمیته شرکت آنها در این رقابت‌ها قطعی شود.

پیروانی برای رفع برخی نقاط ضعف تیم امید تاکید ویژه‌ای بر روی استفاده از این سه بازیکن بزرگسال دارد و موفقیت تیمش را در گرو حضور این بازیکنان می داند.



سرمربی تیم امید تاکنون انتخاب سید مهدی رحمتی را در پست دروازه تایید کرده و سید جلال حسینی و غلامرضا رضایی دیگر بازیکنان مد نظر وی هستند.

تیم فوتبال امید کشورمان از21 آبان لغایت 6 آذرماه در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی شرکت خواهد کرد.