وضعیت نسل سوم و چهارم موبایل در ایران/ عرضه سیمکارت نسل 3 تا پایان سال

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت تامین تله کام به عنوان اپراتور سوم موبایل کشور برابر قولی که داده تا قبل از پایان سال سیمکارتهای خود را روانه بازار می کند گفت: هم اکنون این اپراتور در حال خرید تجهیزات شبکه و پیاده سازی آن است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات روند فعالیت اپراتور سوم را به صورت مداوم پیگیری می کند گفت: در پروانه فعالیت این اپراتور یک دوره حفاظت دو ساله برای شکل گیری این پروژه دیده شده است و در این مدت اپراتورهای دیگر مجاز به ارائه نسل سوم موبایل نخواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اعلام آمادگی دیگر اپراتورهای موبایل کشور برای ارائه نسل سوم تاکید کرد که خود را متعهد می دانیم که تا دو سال از مجوز ارائه خدمات نسل سوم به اپراتورهای دیگر امتناع کنیم.

وی گفت: در عین حال شرط ارائه خدمات نسل سوم برای دیگر اپراتورها دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

تقی پور در مورد ضرورت ارائه نسل چهارم موبایل در کشور و برنامه ریزی های وزارت ارتباطات در این زمینه نیز به هر گفت: تنها تفاوت نسل چهارم موبایل با شبکه نسل سوم در خدمات ارزش افزوده آن است به نحوی که خدمات با پهنای باند بیش از 80 تا 100 مگابیت در ثانیه ارائه می شود.

وی اضافه کرد: برداشتمان این است که در شرایط فعلی کشور، هنوز چنین خدمات ارزش افزوده ای از نظر محتوایی تعریف نشده است. در ضمن ما باید یک دوره ای نسل سوم موبایل را تجربه کنیم تا خدمات ارزش افزوده آن فرهنگسازی شود و مردم از آن استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبیعتا زمانی که این نیاز در جامعه به صورت مشخص احساس شود برای ارائه نسل چهارم موبایل در کشور هم اقدام خواهد شد.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل اردیبهشت ماه پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرد و گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

در همین حال مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داده و گفته که هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن بزودی اعلام می شود.

طبق پروانه صادر شده سیمکارتهای نسل سومی تامین تله کام با کد 092 عرضه خواهد شد و این اپراتور قصد دارد نسل سوم موبایل را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.