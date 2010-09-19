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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

شرکت 22 کشور فروشنده لوازم آتش نشانی در نمایشگاه ایپاس

شرکت 22 کشور فروشنده لوازم آتش نشانی در نمایشگاه ایپاس

رئیس سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه در نهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات امنیتی، انتظامی و ایمنی 22 کشور فروشنده لوازم آتش نشانی حضور می یابند گفت: برای نخستین بار در نمایشگاه ایپاس پایگاه آموزش آتش نشانان داوطلب راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی بیگی  صبح یکشنبه در نشست خبری نهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم ایمنی، امنیتی و پلیسی افزود: رابطه پلیس و ایمنی یک رابطه دوطرفه است و پلیس و آتش نشانی در تمام ماموریتها در کنار یکدیگر هستند و این تعامل از دیرباز در تمام کشورهای دنیا وجود داشته است.

وی ادامه داد: حوادث بدون حضور پلیس تکمیل نمی شود و در برخی موارد نیز پیگیری حوادث با خواسته پلیس از طریق آتش نشانی صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران افزود: تاثیرگذاری برپایی این نمایشگاه در فرهنگسازی جامعه می تواند بسیار موثر باشد زیرا مردم با نحوه تعامل دستگاههای مختلف آشنا می شوند.

حاجی بیگی تصریح کرد: در نهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس 22 کشور خارجی تولید کننده لوازم آتش نشانی شرکت دارند.

وی ادامه داد: در نمایشگاه امسال سازمان آتش نشانی اقدام به ارائه آموزش های خروج اضطراری تونل شوتینگ، آموزش اطفای حریق و نحوه استفاده از تشک نجات می کند.

حاجی بیگی گفت: همچنین برای اولین بار در این نمایشگاه پایگاه آموزش آتش نشانان داوطلب راه اندازی می شود.

کد مطلب 1154027

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