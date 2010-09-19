شرکت 22 کشور فروشنده لوازم آتش نشانی در نمایشگاه ایپاس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی بیگی صبح یکشنبه در نشست خبری نهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم ایمنی، امنیتی و پلیسی افزود: رابطه پلیس و ایمنی یک رابطه دوطرفه است و پلیس و آتش نشانی در تمام ماموریتها در کنار یکدیگر هستند و این تعامل از دیرباز در تمام کشورهای دنیا وجود داشته است.

وی ادامه داد: حوادث بدون حضور پلیس تکمیل نمی شود و در برخی موارد نیز پیگیری حوادث با خواسته پلیس از طریق آتش نشانی صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران افزود: تاثیرگذاری برپایی این نمایشگاه در فرهنگسازی جامعه می تواند بسیار موثر باشد زیرا مردم با نحوه تعامل دستگاههای مختلف آشنا می شوند.

حاجی بیگی تصریح کرد: در نهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس 22 کشور خارجی تولید کننده لوازم آتش نشانی شرکت دارند.

وی ادامه داد: در نمایشگاه امسال سازمان آتش نشانی اقدام به ارائه آموزش های خروج اضطراری تونل شوتینگ، آموزش اطفای حریق و نحوه استفاده از تشک نجات می کند.

حاجی بیگی گفت: همچنین برای اولین بار در این نمایشگاه پایگاه آموزش آتش نشانان داوطلب راه اندازی می شود.