اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نتایج دور اول رقابت های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور که به صورت انفرادی و تیمی در شهرستان ارومیه در حال برگزاری است اعلام شد.

تیم جوانان اصفهان در اسلحه فلوره اول و تیم آذربایجان غربی در سکوی دوم قرار گرفت و تیم های اردبیل و یزد نیز به طور مشترک به مقام سوم رضایت دادند.

در اسلحه فلوره انفرادی نیز شمشیرباز نوجوان آذربایجان غربی به همراه ورزشکار اردبیل سوم شد و شمشیربازان استان اصفهان عناوین اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

در اسلحه اپه انفرادی شمشیربازان استان یزد مقام های اول و دوم را از آن خود کردند و شمشیرباز تیم آذربایجان غربی به همراه مازندران عنوان سوم را کسب کرد.

در بخش نوجوان نیز در اسلحه اپه تیمی تیم استان اردبیل به عنوان اول و تیم مازندران دوم و تیم های اصفهان و یزد به طور مشترک سوم شدند.

در این رقابت ها که در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره برگزار می شود حدود 210 شمشیرباز از 15 استان سراسر کشور حضور دارند.

تنیسور نوجوان آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی راه یافت

بازیکن شایسته تنیس آذربایجان غربی با درخشش در مسابقات مختلف داخلی از سوی فدراسیون تنیس به اردوی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت شد.

آرمان جلیلی همراه با تیم ملی نوجوانان کشورمان سی ام شهریور ماه برای شرکت در مسابقات تنیس قهرمانی نوجوانان آسیا که در کشور سوریه برگزار خواهد شد، عازم این مسابقات می شود.

نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی

هفته دهم رقابت های فوتبال لیگ برتر آذربایجان غربی با برگزاری سه دیدار در شهرهای مختلف استان به پایان رسید.

در این دور از مسابقات سیمینه رود میاندوآب سه بر صفر مقاومت مکریان مهاباد را شکست داد، شهرداری نقده در دیدار با کاویان نقده با نتیجه صفر بر صفر به تساوی رسیدند و یاران اشنویه نیز یک بر صفر امید چیانه نقده را شکست داد.