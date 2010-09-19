پنجمین دوره تربیت مدرس روخوانی قرآن آغاز شد

حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن‌الکریم ضمن بیان این خبر گفت: سازمان دارالقرآن الکریم در راستای قرآن‌آموزی و ارتقای مدرسان قرآن کریم و با هدف شناسایی و آموزش معلمان مستعد و مجرب قرآن‌کریم و تربیت آنها جهت تدریس در دوره‌های تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن‌کریم و در ادامه چهارمین دوره تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، پنجمین دوره را در استان قم برگزار می کند.



بهبودی در مورد زمان برگزاری این دوره آموزشی گفت: این دوره از روز شنبه، 27 شهریورماه در استان قم آغاز و تا یکم مهرماه‌ ماه ادامه دارد.



مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم فنون معلمی، آموزش روش‌های تدریس روخوانی و روانخوانی، روانشناسی یادگیری و تعلیم و تربیت اسلامی و آشنایی با رسم و ضبط قرآن کریم را از دروسی عنوان کرد که در این دوره ارائه می‌شوند.