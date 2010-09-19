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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

سرمربی آرسنال به وقت اضافه دیدار با ساندرلند اعتراض کرد

سرمربی آرسنال به وقت اضافه دیدار با ساندرلند اعتراض کرد

آرسن ونگر از این بابت که تیم آرسنال در دقیقه 95 دیدار با ساندرلند گل تساوی را دریافت کرده است بشدت به کادر داوری این مسابقه اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال 10 نفره در حالی که تا چهار دقیقه پایانی اعلام شده توسط داور مسابقه، "فیلیپ داد"، از میزبان خود ساندرلند پیش بود در نود و پنجمین دقیقه توسط "دارن بنت" گل تساوی را دریافت کرد که این موضوع خشم ونگر را به همراه داشته است.

ونگر به "ای اس پی ان" گفت: ما گل را پس از چهار دقیقه اعلام شده توسط داور دریافت کردیم. می دانم که داور می تواند بیش از چهار دقیقه هم وقت بگیرد اما در زمان اعلام شده هیچ اتفاقی رخ نداد که دوباره وقت اضافه گرفته شود. البته کاری از دست ما برنمی آید.

تیم فوتبال آرسنال در صورتی که این دیدار را با برتری به پایان می رساند با 13 امتیاز به صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر صعود می کرد اما اکنون با 11 امتیاز و با یک بازی بیشتر پس از چلسی در رده دوم است. آرسنال از دقیقه 55 دیدار مقابل ساندرلند با اخراج "آلکس سونگ" 10 نفره به کار خود ادامه می داد.

کد مطلب 1154035

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