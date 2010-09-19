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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

دستجردی اعلام کرد:

کشف 120 مورد سل مقاوم به درمان در اتباع بیگانه

کشف 120 مورد سل مقاوم به درمان در اتباع بیگانه

وزیر بهداشت گفت: سال گذشته 120 مورد سل مقاوم به درمان در اتباع بیگانه‌ای که وارد کشور شده بودند کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور، سلامت مردم جامعه را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر بیماریهایی که توسط این قبیل افراد وارد کشور می‌شود هزینه‌های زیادی به ما تحمیل می‌کند که لازم است در اجلاسهایی نظیر گروه پنج این موارد مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: اتباع بیگانه اگر به صورت قانونی و غربال شده وارد کشور شوند ایران در زمینه ارائه خدمات بالینی به آنها هیچ مشکلی ندارد ولی اگر این اتباع به صورت غیرکنترل شده وارد شوند مخاطرات جدی در پی دارد و باید با آنها برخورد قانونی کرد.
 
وزیر بهداشت، علت اصلی ورود این اتباع به کشورمان برای درمان را نداشتن امکانات لازم بهداشتی درمانی در این کشورها و اعتماد آنان به سیستم درمانی و پیشرفتهای خوب کشورمان در این زمینه ارزیابی کرد.
کد مطلب 1154036

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