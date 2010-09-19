نرخ سرویس مدارس همدان تغییر نمی کند

محمد جواد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: بر این اساس نرخ سرویس مدارس طبق سال گذشته قیمت گذاری شده و با اجرای طرح تغییر قیمت ها ابلاغ می شود.

زارعی با بیان اینکه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سرویس مدارس همدان را ساماندهی کرده است، اظهار داشت: امسال برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در سازمان و اتلاف وقت متقاضیان، با دفاتر پیشخوان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی توافق نامه ای امضا شد که بر اساس آن همه متقاضیان سرویس مدارس با هماهنگی مدیران مدارس می توانند فقط با مراجعه به هر یک از 45 دفتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک و دریافت برچسب سرویس مدرسه اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان با تاکید بر اینکه رانندگان سرویس ها موظف هستند که فقط با برچسب سازمان تاکسیرانی اقدام به ارائه خدمت به دانش آموزان کنند، گفت: از فعالیت خودروهای فاقد برچسب در طول سال تحصیلی توسط بازرسی سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور جلوگیری و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

زارعی یادآور شد: فهرست 45 دفتر پیشخوان دولت توسط انجمن صنفی این دفاتر در مدارس نصب شده تا دسترسی به این دفاتر آسان تر شود.

محمد جواد زارعی افزود: تاکنون اطلاعات دو هزار و 500 دستگاه خودرو در سیستم تاکسیرانی جمع آوری شده است که ضمانت اجرایی این طرح بستگی به هماهنگی اداره آموزش و پرورش دارد.