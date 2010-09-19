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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

موزه های استان ایلام تکمیل و تجهیز می شوند

موزه های استان ایلام تکمیل و تجهیز می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: تجهیز، تکمیل و علمی کردن خدمات موزه‌های استان ایلام در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نقش موزه‌ ها به عنوان عامل همبستگی و هویت بخشی به مردم بر کسی پوشیده نیست.

محمدجواد خانزادی افزود: توسعۀ موزه‌ های استان در بناهای تاریخی مرمت شده که کمترین هزینه را داشته باشد و از طرفی به احیاء اثر منجر شود، جزو برنامه‌های این اداره کل است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، ایجاد موزه کشاورزی و هنرهای سنتی در مجموعه کاخ فلاحتی و نیز موزه مردم شناسی در عمارت والی در برنامه قرار دارد.

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: تجهیز، تکمیل و علمی کردن خدمات موزه  ‌ای در سایر موزه‌ های ایجاد شده استان نیز در دستور کار است که با تخصیص اعتبار لازم و برنامه ریزی منظم اجرایی می شود.

کد مطلب 1154039

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