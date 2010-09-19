به گزارش خبرگزاری مهر، نه تنها در میان نظریه‏پردازان و منتقدان ادبی، بلکه در میان دانشجویان رشته‏های ارتباطات و رسانه‏ها، ادیبان، فیلسوفان و مورخان اجتماعی و فرهنگی، تمایل رو به رشدی برای پرداختن به فعالیتهای ادبی همچون یکی از انواع ارتباطات انسانی به وجود آمده است.

همایش "ادبیات به مثابه ارتباط" در پی آن است تا تعریفی اعتباری و گسترده از ادبیات را طرح و کلیه متونی را که چه در حال حاضر و چه در گذشته وجود داشته است به عنوان متونی ادبی در نظر بگیرد، نه آنکه صرفاً به اشعار، نمایشنامه‏ها و رمانها اکتفا کند.

برخی از موضوعات فراخوان این همایش عبارتند از: "دیدگاههای ادبی-ارتباطی و پارادایمهای جدید"، "ارتباطات ادبی به مثابه شکل دهنده جامعه"، "ارتباطات ادبی به مثابه تأملات فلسفی"، "اخلاق، ارتباطات و ادبیات"، "کنش ارتباطی میان نویسندگان و خوانندگان"، "شباهتهای ارتباطی و تضاد میان تنهایی و جمع، "متون تألیف شده بی‏نام"، "نسخه خطی، کتاب، فرهنگ دیجیتال و عواقب آن برای ارتباطات ادبی" و "ابعاد ارتباطی سبک یا ژانر ادبی".

خلاصه مقالات باید حداکثر در 300 کلمه، تا 31 مارس 2011 (11 فروردین 1390) به آدرس gunilla.ritkaew@abo.fi ارسال شوند.