به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هیئت منطقه بندی میفیلد در کنتاکی با درخواست قادر احمد مبنی بر افتتاح این مسجد مخالفت کردهاند.
دانیل ماش مدیر برنامه آزادی دین و عقیده در اتحادیه آزادیهای مدنی اظهار داشت که مخالفت با افتتاح این مسجد را به چالش میکشد.
اتحادیه آزادیهای مدنی درباره مطرح کردن این موضوع در دادگاه اظهار نظر نکرده است، اما ماش اظهار داشت که گروه وی درحال بررسی راهکارهایی برای اطمینان از تظمین آزادی دینی این فرد است.
این هیئت اظهار داشت که مخالفت با این مسجد به علت فقدان جای پارک کافی در این منطقه بود که یک منطقه تجاری محسوب میشود.
این درحالی است که هئیت منطقهبندی میفیلد در گذشته مجوز فعالیت کلیساهایی را در این منطقه صادر کرده است، اما دان سیمپکین عضور این هئیت اظهار داشت که مراسم کلیساها در روزهایی برگزار میشود که اکثر بخشهای تجاری این شهر تعطیل هستند اما مسلمانان بزرگترین گردهمایی خود را روز جمعه برگزار میکنند که روز تعطیل محسوب نمیشود.
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